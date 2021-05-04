Жозе Моуринью
Серия А
Рома
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#Жозе Моуринью #Серия А #Рома

Моуринью станет главным тренером «Ромы». Контракт – до 2024 года

04 мая, 16:17

Информация официальная, о ней объявили на сайте «Ромы». Жозе Моуринью подпишет контракт до июня 2024 года.

До конца сезона с командой останется Паулу Фонсека. После его ухода главным тренером станет Моуринью. 

  • Последним местом работы Моуринью был «Тоттенхэм». Его уволили оттуда в апреле 2021 года.
  • Он возглавлял клуб полтора года. За это время «Тоттенхэм» не выиграл трофеев, а в АПЛ занял шестое место.

Для Моуринью «Рома» будет вторым клубом Серии А в карьере. С 2008 по 2010 год он работал в «Интере», с которым в сезоне-2009/10 выиграл требл: чемпионат Италии, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Всего у Моуринью 25 трофеев в карьере. Среди его достижений:

  • Трехкратный чемпион Англии («Челси»)
  • Двухкратный чемпион Италии («Интер»)
  • Чемпион Испании («Реал»)
  • Двухкратный победитель Лиги чемпионов («Порту» и «Интер»)
  • Двухкратный победитель Кубка УЕФА/Лиги Европы («Порту» и «Манчестер Юнайтед»).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Ромы»
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