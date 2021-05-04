Моуринью станет главным тренером «Ромы». Контракт – до 2024 года

Информация официальная, о ней объявили на сайте «Ромы». Жозе Моуринью подпишет контракт до июня 2024 года.

До конца сезона с командой останется Паулу Фонсека. После его ухода главным тренером станет Моуринью.

Последним местом работы Моуринью был «Тоттенхэм». Его уволили оттуда в апреле 2021 года.

Он возглавлял клуб полтора года. За это время «Тоттенхэм» не выиграл трофеев, а в АПЛ занял шестое место.

Для Моуринью «Рома» будет вторым клубом Серии А в карьере. С 2008 по 2010 год он работал в «Интере», с которым в сезоне-2009/10 выиграл требл: чемпионат Италии, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Всего у Моуринью 25 трофеев в карьере. Среди его достижений: