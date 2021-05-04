Жозе Моуринью
Серия А
Рома
Моуринью станет главным тренером «Ромы». Контракт – до 2024 года
04 мая, 16:17
Информация официальная, о ней объявили на сайте «Ромы». Жозе Моуринью подпишет контракт до июня 2024 года.
До конца сезона с командой останется Паулу Фонсека. После его ухода главным тренером станет Моуринью.
- Последним местом работы Моуринью был «Тоттенхэм». Его уволили оттуда в апреле 2021 года.
- Он возглавлял клуб полтора года. За это время «Тоттенхэм» не выиграл трофеев, а в АПЛ занял шестое место.
Для Моуринью «Рома» будет вторым клубом Серии А в карьере. С 2008 по 2010 год он работал в «Интере», с которым в сезоне-2009/10 выиграл требл: чемпионат Италии, Кубок Италии и Лигу чемпионов.
Всего у Моуринью 25 трофеев в карьере. Среди его достижений:
- Трехкратный чемпион Англии («Челси»)
- Двухкратный чемпион Италии («Интер»)
- Чемпион Испании («Реал»)
- Двухкратный победитель Лиги чемпионов («Порту» и «Интер»)
- Двухкратный победитель Кубка УЕФА/Лиги Европы («Порту» и «Манчестер Юнайтед»).
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