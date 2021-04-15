Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов
Боруссия Д
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
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#Хосеп Гвардиола #Лига чемпионов #Манчестер Сити #Жозе Моуринью #Боруссия Д

Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью

2 часа назад

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д в ответном матче четвертьфинала ЛЧ (2:1) и вышел в полуфинал турнира:

  • Это второй раз, когда клуб выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов.
  • И впервые с Гвардиолой.
  • Для Пепа Гвардиолы этот выход в полуфинал ЛЧ – восьмой в тренерской карьере. По этому показателю он сравнялся с Жозе Моуринью.

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Беллингем 15
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 55
Фоден 75
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер OptaJoe
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