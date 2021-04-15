Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов
Боруссия Д
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
2 часа назад
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д в ответном матче четвертьфинала ЛЧ (2:1) и вышел в полуфинал турнира:
- Это второй раз, когда клуб выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов.
- И впервые с Гвардиолой.
- Для Пепа Гвардиолы этот выход в полуфинал ЛЧ – восьмой в тренерской карьере. По этому показателю он сравнялся с Жозе Моуринью.
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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