Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити #Боруссия Д

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

вчера, 23:51

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграла против «Манчестер Сити». По итогам двух игр в полуфинал вышел «Манчестер Сити» (4:2).

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Беллингем 15
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 55
Фоден 75

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл со счетом 2:1.

В полуфинале «МС» сыграет против «ПСЖ». Игры запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Отец Холанда в «Ман Сити» напивался после гола, вылетал в Чемпионшип и наряжал сына в голубую футболку. Хм, куда Холанд перейдет дальше?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Манчестер Сити
#Боруссия Д