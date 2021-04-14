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Футбол
Боруссия Д
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
вчера, 23:51
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграла против «Манчестер Сити». По итогам двух игр в полуфинал вышел «Манчестер Сити» (4:2).
В первом матче «Манчестер Сити» выиграл со счетом 2:1.
В полуфинале «МС» сыграет против «ПСЖ». Игры запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.
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