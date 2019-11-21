Моуринью начал пресс-конференцию в «Тоттенхэме» с поддержки Почеттино, а потом пошутил о финале ЛЧ

Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» и на первой пресс-конференции поддержал предыдущего тренера Почеттино, который был уволен несколько дней назад:

«В первую очередь, думаю, я должен сказать о Маурисио, хотя мне грустно говорить об этом. Я хочу поздравить его c проделанной работой. Этот клуб всегда будет для него домом. Тренировочная база всего будет его базой. Он может прийти сюда тогда, когда захочет, если соскучится по игрокам или другим людям, с которыми работал. Двери для него всегда открыты .

По своему опыту скажу: завтра новый день, и он снова найдет свое счастье. Он найдет другую великую команду. И у него блестящее будущее ».

Позже на вопрос, не думает ли он, что проигранный «Тоттенхэмом» финал Лиги чемпионов как-то повлиял на обстановку в команде, Жозе ответил:

«Не знаю. Я никогда не проигрывал финалы Лиги чемпионов».

Первая тренировка под руководством Моуринью в «Тоттенхэме» прошла на позитиве, согласно клубным видео – поприветствовал игроков, о чем-то пошутил с Алли, поболтал с Кейном.