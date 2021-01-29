Жозе Моуринью
АПЛ
Футбол
Ливерпуль
Тоттенхэм
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#Жозе Моуринью #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Тоттенхэм

Моуринью не выигрывает у «Ливерпуля» четыре матча подряд. Это его худшая серия против одной команды

2 часа назад

«Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю», 1:3. Как это было:

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Хейбьерг 49
1:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 45
Александер-Арнольд 47
Мане 65

Факты по матчу:

  • Для Жозе Моуринью это четвертый проигранный матч «Ливерпулю» подряд. Худшая серия против одного клуба в его карьере.
  • Для Моуринью это шестое домашнее поражение в сезоне. Его худший показатель за всю карьеру.

Обратная статистика для «Ливерпуля». В этом матч Фирмино забил первый мяч – и это первый гол команды в АПЛ с декабря (за 482 минуты).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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