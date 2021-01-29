Моуринью не выигрывает у «Ливерпуля» четыре матча подряд. Это его худшая серия против одной команды

Факты по матчу:

Для Жозе Моуринью это четвертый проигранный матч «Ливерпулю» подряд. Худшая серия против одного клуба в его карьере.

Для Моуринью это шестое домашнее поражение в сезоне. Его худший показатель за всю карьеру.

Обратная статистика для «Ливерпуля». В этом матч Фирмино забил первый мяч – и это первый гол команды в АПЛ с декабря (за 482 минуты).