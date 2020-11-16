Жозе Моуринью
Футбол
Тоттенхэм
«Изумительная футбольная неделя. Классные эмоции, абсолютная безопасность», – сарказм Моуринью по матчам сборных
16 ноября, 19:57
Жозе Моуринью опубликовал саркастический пост в инстаграме. Сейчас в футболе проходят матчи сборных.
Ранее стало известно, что защитник «Тоттенхэма» и сборной Ирландии Мэтт Доэрти получил положительный тест на коронавирус.
«Изумительная футбольная неделя. Классные эмоции в матчах сборной, отличные товарищеские матчи и абсолютная безопасность. Результаты тестов на коронавирус после матчей, посторонние, бегающие по полю во время командных сессий, и многое другое. После очередной тренировки с участием всего 6 игроков пора позаботиться о себе», – написал Моуринью.
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