- АПЛ
- Уле-Гуннар Сульшер
- Юрген Клопп
- Жозе Моуринью
- Пеп Гвардиола
Английский блогер спародировал тренеров АПЛ (Моуринью, Гвардиола, Клопп и другие). Это очень смешно!
18 июня, 13:23
Satyr в мире АПЛ, автор канала Conor Moore сделал пародию на Моуринью, Клоппа, Гвардиолу, Сульшера и других тренеров.
Даже если не знаете английского, все равно посмеетесь – фирменные интонации тут классно переданы.
А вот так тренеры АПЛ созвонились в зуме.
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