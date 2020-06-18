  • АПЛ
  • Уле-Гуннар Сульшер
  • Юрген Клопп
  • Жозе Моуринью
  • Пеп Гвардиола
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Юрген Клопп #Жозе Моуринью #Уле-Гуннар Сульшер #Пеп Гвардиола

Английский блогер спародировал тренеров АПЛ (Моуринью, Гвардиола, Клопп и другие). Это очень смешно!

18 июня, 13:23

Satyr в мире АПЛ, автор канала Conor Moore сделал пародию на Моуринью, Клоппа, Гвардиолу, Сульшера и других тренеров. 

Даже если не знаете английского, все равно посмеетесь – фирменные интонации тут классно переданы.

А вот так тренеры АПЛ созвонились в зуме.

Хе-хе
Наконец-то текст про смешные гримасы Фила Джонса! Эпоха стеба – от его друзей и всего мира
Тот игрок НБА со смешного фото: сомневается в смерти Гитлера, изучает жизнь животных, развозит еду семьям
В спорте шутят над коронавирусом. Смешно и не очень
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Юрген Клопп
#Жозе Моуринью
#Уле-Гуннар Сульшер
#Пеп Гвардиола