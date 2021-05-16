«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»

В послематчевом интервью Алиссон рассказывал об этом голе с отсылками к отцу. Они вместе постоянно играли в футбол и были очень близки. Отец Алиссона утонул в феврале, когда плавал в озере (подробно – тут). Сейчас Алиссон сказал: «Надеюсь, что он был здесь и видел это. Уверен, что сейчас он празднует на небесах вместе с Богом».

Еще Алиссон разводил руками и объяснял: «Я не умею отмечать такие голы». Opta Joe утверждает такое: Алиссон – первый вратарь в истории «Ливерпуля» с голом в официальном матче. Впервые вратарь забил в АПЛ головой, хотя до него в турнире забивали еще пять вратарей. «Ливерпуль» забил уже 38 победных голов в АПЛ после 90-й минуты – больше, чем любой другой клуб.

Гол Алиссона много значит для раскладов на последние туры АПЛ. Без него «Ливерпуль» отставал бы от «Челси» на три очка, от «Лестера» – на все пять. Сейчас таблица АПЛ максимально уплотнилась. Только «МЮ» уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Еще за два места борются «Лестер» (66), «Челси» (64) и «Ливерпуль» (63).

АПЛ показала голы еще пяти вратарей, которые забивали в турнире: