«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
«Ливерпуль» победил «Вест Бромвич» (2:1) в матче АПЛ. Перед игрой ничего не предвещало такого огня. «Вест Бромвич» уже вылетел из Премьер-лиги, «Ливерпуль» борется за попадание в Лигу чемпионов. Из этого получилась тягучая ничья, которая держалась до 95-й минуты. Именно тогда в штрафную «Вест Бромвича» побежал вратарь Алиссон. И махнул головой:
В послематчевом интервью Алиссон рассказывал об этом голе с отсылками к отцу. Они вместе постоянно играли в футбол и были очень близки. Отец Алиссона утонул в феврале, когда плавал в озере (подробно – тут). Сейчас Алиссон сказал: «Надеюсь, что он был здесь и видел это. Уверен, что сейчас он празднует на небесах вместе с Богом».
Еще Алиссон разводил руками и объяснял: «Я не умею отмечать такие голы». Opta Joe утверждает такое: Алиссон – первый вратарь в истории «Ливерпуля» с голом в официальном матче. Впервые вратарь забил в АПЛ головой, хотя до него в турнире забивали еще пять вратарей. «Ливерпуль» забил уже 38 победных голов в АПЛ после 90-й минуты – больше, чем любой другой клуб.
Гол Алиссона много значит для раскладов на последние туры АПЛ. Без него «Ливерпуль» отставал бы от «Челси» на три очка, от «Лестера» – на все пять. Сейчас таблица АПЛ максимально уплотнилась. Только «МЮ» уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Еще за два места борются «Лестер» (66), «Челси» (64) и «Ливерпуль» (63).
АПЛ показала голы еще пяти вратарей, которые забивали в турнире:
В твиттере смеются вратарь Дэвид Стокдэйл и тяжелый форвард Акинфенва. Акинфенва пишет, что Алиссон сравнялся с ним по количеству голов в сезоне – оба имеют по одному.
В АПЛ забивали 17 бразильцев. Семь полевых игроков и Алиссон теперь имеют по одному голу за карьеру в Премьер-лиге. Юрген Клопп назвал безумной его технику удара по воротам.
Фанаты сравнивают подачу Трента и удар Алиссона с популярными фотографиями котов. Складывается такая картинка:
В ближайших турах «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» и «Кристал Пэлас». В борьбе за место в Лиге чемпионов все по-прежнему зависит не от «Ливерпуля» – нужны потери очков от конкурентов.