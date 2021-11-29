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Хоккей
Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая
#Евгений Малкин
12 января, 09:25
Хоккей
«Питтсбург» продал контрольный пакет акций компани FSG. Она владеет «Ливерпулем» и «Бостон Ред Сокс»
#Питтсбург
29 ноября 2021, 20:28
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Питтсбургу» в матче-открытия НХЛ: Василевский пропустил три шайбы, Кучеров нанес ноль бросков в створ
#НХЛ
13 октября 2021, 08:54
Хоккей
«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. В июне ему прооперировали колено
#Евгений Малкин
12 октября 2021, 17:44
Хоккей
Малкин забил впервые с марта и поднялся на второе место в истории «Питтсбурга» по очкам в плей-офф НХЛ
#Евгений Малкин
25 мая 2021, 11:46
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
14 мая 2021, 10:44
Хоккей
Малкин сыграет за «Питтбсург» впервые с середины марта. Он пропустил 23 матча из-за травмы
#Евгений Малкин
03 мая 2021, 20:22
Хоккей
«Вашингтон» и «Питтсбург» вышли в плей-офф НХЛ. Для них это седьмой и 15-й выходы подряд
#НХЛ
30 апреля 2021, 10:01
Хоккей
«Питтсбург» пропустил в третьем периоде шесть голов, но все равно победил – это впервые в истории НХЛ
#Питтсбург
21 апреля 2021, 10:23
Хоккей
Малкин набрал два очка и стал первой звездой матча с «Баффало», продлив результативную серию до шести игр
#Евгений Малкин
12 марта 2021, 09:40
Хоккей
Малкин набирает очки в пятой игре подряд. На старте сезона он в трех играх не забивал и не ассистировал
#Евгений Малкин
10 марта 2021, 10:32
Хоккей
Сорокин отразил 20 бросков в матче с «Питтсбургом». Для него это второй подряд шатаут в дебютном сезоне НХЛ
#Илья Сорокин
01 марта 2021, 09:42
Хоккей
Овечкин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом» и вышел на единоличное сотое место по ассистам в истории НХЛ
#Александр Овечкин
26 февраля 2021, 09:08
Хоккей
Кросби провел 1000-й матч в НХЛ. Игроки «Питтсбурга» разминались в свитерах с его фамилией
#Сидни Кросби
21 февраля 2021, 10:29
Хоккей
Овечкин забил первый гол в сезоне НХЛ
#Александр Овечкин
17 января 2021, 20:41
Хоккей
Стартовые матчи НХЛ сезона-2020/21 установили рекорд по числу телезрителей в США и в Канаде
#НХЛ
15 января 2021, 20:54
Хоккей
«Филадельфия» и «Питтсбург» забили 9 голов на двоих в первом матче нового сезона НХЛ
#НХЛ
14 января 2021, 11:07
Хоккей
«Матч ТВ» будет показывать игры НХЛ
#НХЛ
12 января 2021, 14:15
Хоккей
Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ
#Александр Овечкин
19 августа 2020, 09:49
Хоккей
«Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли в день рождения Кросби
#Питтсбург
08 августа 2020, 03:50
Хоккей
Игрок «Питтсбурга» заболел коронавирусом, его имя не сообщается
#Питтсбург
04 июня 2020, 22:53
Хоккей
«Питтсбург» и «Ванкувер» на двоих забросили 14 шайб. В пяти поучаствовал Малкин
#Питтсбург
28 ноября 2019, 11:55
Хоккей
Малкин набрал 1000 очков в НХЛ. Он долго ждал этого
#Евгений Малкин
13 марта 2019, 12:45