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Евгений Малкин
Ванкувер
«Питтсбург» и «Ванкувер» на двоих забросили 14 шайб. В пяти поучаствовал Малкин
28 ноября 2019, 11:55
«Питтсбург» – «Ванкувер» – 8:6
Как все развивалось:
1 период
- 1:0
- 2:0
- 2:1
2 период
- 2:2
- 2:3
- 2:4
3 период
- 3:4
- 3:5
- 3:6
- 4:6
- 5:6
- 6:6
- 7:6
- 8:6
Да, в этом безумстве засветился и Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» набрал пять очков (два гола + три ассиста), а потом дал радостное интервью: «Я понимаю, это мое время. Я стараюсь изо всех сил». Теперь у Малкина уже 19 очков в 14 матчах за «Питтсбург» в этом сезоне. Пять очков в одной игре он выбил уже восьмой раз за карьеру в НХЛ.
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