Малкин набрал 1000 очков в НХЛ. Он долго ждал этого

В матче с «Вашингтоном» нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два результативных паса и добрался до отметки 1000 очков в НХЛ. Свое достижение Малкин прокомментировал так: «Наконец-то, а то в последние пару недель я уже немного нервничал. Я добирался до этой отметки медленно, но все, наконец, кончено. Вот она – тысяча. Можно дышать нормально».

Кроме того, в том же матче Овечкин набрал 1200-е очко в НХЛ.