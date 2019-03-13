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#Евгений Малкин #НХЛ #Вашингтон #Питтсбург

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ. Он долго ждал этого

13 марта 2019, 12:45

В матче с «Вашингтоном» нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два результативных паса и добрался до отметки 1000 очков в НХЛ. Свое достижение Малкин прокомментировал так: «Наконец-то, а то в последние пару недель я уже немного нервничал. Я добирался до этой отметки медленно, но все, наконец, кончено. Вот она – тысяча. Можно дышать нормально».

Кроме того, в том же матче Овечкин набрал 1200-е очко в НХЛ.

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