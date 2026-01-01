Сидни Кросби

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Кросби провел 1000-й матч в НХЛ. Игроки «Питтсбурга» разминались в свитерах с его фамилией
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Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку
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