Кросби провел 1000-й матч в НХЛ. Игроки «Питтсбурга» разминались в свитерах с его фамилией

«Питтсбург» победил «Айлендерс» (3:2). Сидни Кросби в этой игре сделал два ассиста.

По сезону 33-летний Кросби имеет 15 очков (6+9) за 16 матчей в НХЛ.

Кросби играет в НХЛ с 2005 года. Всю карьеру он проводит в составе «Питтсбурга». За 1000 матчей в НХЛ Кросби набрал 1278 очков.

Перед матчем с «Айлендерс» игроки «Питтсбурга» провели такую разминку: