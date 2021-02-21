Сидни Кросби
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Питтсбург
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#Сидни Кросби #НХЛ #Хоккей #Питтсбург

Кросби провел 1000-й матч в НХЛ. Игроки «Питтсбурга» разминались в свитерах с его фамилией

21 минуту назад

«Питтсбург» победил «Айлендерс» (3:2). Сидни Кросби в этой игре сделал два ассиста.

По сезону 33-летний Кросби имеет 15 очков (6+9) за 16 матчей в НХЛ.

Кросби играет в НХЛ с 2005 года. Всю карьеру он проводит в составе «Питтсбурга». За 1000 матчей в НХЛ Кросби набрал 1278 очков.

Перед матчем с «Айлендерс» игроки «Питтсбурга» провели такую разминку:

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Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку
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