Сидни Кросби
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Хоккей
Питтсбург
Кросби провел 1000-й матч в НХЛ. Игроки «Питтсбурга» разминались в свитерах с его фамилией
21 минуту назад
«Питтсбург» победил «Айлендерс» (3:2). Сидни Кросби в этой игре сделал два ассиста.
По сезону 33-летний Кросби имеет 15 очков (6+9) за 16 матчей в НХЛ.
Кросби играет в НХЛ с 2005 года. Всю карьеру он проводит в составе «Питтсбурга». За 1000 матчей в НХЛ Кросби набрал 1278 очков.
Перед матчем с «Айлендерс» игроки «Питтсбурга» провели такую разминку:
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