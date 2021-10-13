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Тампа-Бэй
Питтсбург
«Тампа-Бэй» проиграла «Питтсбургу» в матче-открытия НХЛ: Василевский пропустил три шайбы, Кучеров нанес ноль бросков в створ
4 часа назад
В НХЛ стартовал сезон-2021/22. В первом матче сыграли «Тампа-Бэй» и «Питтсбург» – 2:6.
Как 🇷🇺 российские игроки «Тампы» провели игру:
- Вратарь Андрей Василевский отбил 29 бросков из 32. Он пропустил три шайбы – еще три «Питтсбург» забил в конце матча в пустые ворота.
- Нападающий Никита Кучеров провел на льду 19 минут и 53 секунды и ни разу не попал в створ ворот «Питтсбурга».
- Защитник Михаил Сергачев сыграл 20 минут и 47 секунд и закончил матч с показателем полезности «-4». Это худший результат в команде.
«Тампа-Бэй» – действующий обладатель Кубка Стэнли. Она выиграла кубок второй сезон подряд. Кучеров, Василевский и Сергачев – двукратные чемпионы.
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