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#НХЛ #Хоккей #Питтсбург #Филадельфия (х)

«Филадельфия» и «Питтсбург» забили 9 голов на двоих в первом матче нового сезона НХЛ

7 часов назад

Сезон-2020/21 в НХЛ официально стартовал. Он начался с матча «Филадельфия» – «Питтсбург», который показывал «Матч ТВ».

  • Счет 6:3 в пользу «Филадельфии». Она отыгралась в первом периоде (2:1), не проиграла во втором (1:1) и была сильнее в третьем (3:1).
  • Все голы забили разные хоккеисты. Ван Римсдайк, Патрик, Фараби, Раффль, Линдблум и Хейс за «Филадельфию», Янковски, Кросби и Танев – за «Питтсбург».
  • 23 минуты провел на льду игрок «Филадельфии» Иван Проворов. 17 минут – Евгений Малкин за «Питтсбург».
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