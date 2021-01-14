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«Филадельфия» и «Питтсбург» забили 9 голов на двоих в первом матче нового сезона НХЛ
7 часов назад
Сезон-2020/21 в НХЛ официально стартовал. Он начался с матча «Филадельфия» – «Питтсбург», который показывал «Матч ТВ».
- Счет 6:3 в пользу «Филадельфии». Она отыгралась в первом периоде (2:1), не проиграла во втором (1:1) и была сильнее в третьем (3:1).
- Все голы забили разные хоккеисты. Ван Римсдайк, Патрик, Фараби, Раффль, Линдблум и Хейс за «Филадельфию», Янковски, Кросби и Танев – за «Питтсбург».
- 23 минуты провел на льду игрок «Филадельфии» Иван Проворов. 17 минут – Евгений Малкин за «Питтсбург».
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