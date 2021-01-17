Овечкин забил первый гол в сезоне НХЛ

До этого «Вашингтон» дважды обыграл «Баффало». Овечкин сделал две передачи в стартовой игре сезона. Потом провел матч без очков.

В сезоне-2020/21 все команды НХЛ играют только с соперниками по дивизиону. Это часть правил безопасности во время пандемии коронавируса.

Александру Овечкину 35 лет. Он играет за «Вашингтон» всю карьеру в НХЛ. В России Овечкин выступал за «Динамо».

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