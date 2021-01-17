Александр Овечкин
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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон #Питтсбург

Овечкин забил первый гол в сезоне НХЛ

2 часа назад

«Вашингтон» и «Питтсбург» встретились в матче нового сезона НХЛ. Третий гол в игре забил Александр Овечкин. Он сделал счет 2:1 в пользу «Вашингтона». 

Голевой пас в этом моменте сделал Евгений Кузнецов. Для Овечкина гол стал первым в сезоне.

До этого «Вашингтон» дважды обыграл «Баффало». Овечкин сделал две передачи в стартовой игре сезона. Потом провел матч без очков.

В сезоне-2020/21 все команды НХЛ играют только с соперниками по дивизиону. Это часть правил безопасности во время пандемии коронавируса.

Александру Овечкину 35 лет. Он играет за «Вашингтон» всю карьеру в НХЛ. В России Овечкин выступал за «Динамо».

Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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