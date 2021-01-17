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Овечкин забил первый гол в сезоне НХЛ
2 часа назад
«Вашингтон» и «Питтсбург» встретились в матче нового сезона НХЛ. Третий гол в игре забил Александр Овечкин. Он сделал счет 2:1 в пользу «Вашингтона».
Голевой пас в этом моменте сделал Евгений Кузнецов. Для Овечкина гол стал первым в сезоне.
До этого «Вашингтон» дважды обыграл «Баффало». Овечкин сделал две передачи в стартовой игре сезона. Потом провел матч без очков.
В сезоне-2020/21 все команды НХЛ играют только с соперниками по дивизиону. Это часть правил безопасности во время пандемии коронавируса.
Александру Овечкину 35 лет. Он играет за «Вашингтон» всю карьеру в НХЛ. В России Овечкин выступал за «Динамо».
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