Александр Овечкин
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Овечкин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом» и вышел на единоличное сотое место по ассистам в истории НХЛ
час назад
«Вашингтон» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Нападающий хозяев Александр Овечкин отдал голевую передачу при третьей шайбе.
- Для Овечкина это 582-й ассист за карьеру в НХЛ. Он вышел на единоличное сотое место в рейтинге ассистентов, обойдя канадца Дэйва Бабича (581).
- Большинство игроков в рейтинге уже завершили карьеру. В списке только 11 действующих хоккеистов. Лучший из них – нападающий «Торонто» Джо Тортон с 1095 передачами. В общем списке он седьмой.
- Лидер рейтинга – Уэйн Гретцки (1963 ассистов).
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он провел за «Вашингтон» 1167 игр, забил 712 голов и отдал 582 голевых передачи.
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