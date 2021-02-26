Александр Овечкин
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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон #Питтсбург

Овечкин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом» и вышел на единоличное сотое место по ассистам в истории НХЛ

час назад

«Вашингтон» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Нападающий хозяев Александр Овечкин отдал голевую передачу при третьей шайбе.

  • Для Овечкина это 582-й ассист за карьеру в НХЛ. Он вышел на единоличное сотое место в рейтинге ассистентов, обойдя канадца Дэйва Бабича (581).
  • Большинство игроков в рейтинге уже завершили карьеру. В списке только 11 действующих хоккеистов. Лучший из них – нападающий «Торонто» Джо Тортон с 1095 передачами. В общем списке он седьмой.
  • Лидер рейтинга – Уэйн Гретцки (1963 ассистов).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он провел за «Вашингтон» 1167 игр, забил 712 голов и отдал 582 голевых передачи.

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