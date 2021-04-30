НХЛ
Вашингтон
Питтсбург
«Вашингтон» и «Питтсбург» вышли в плей-офф НХЛ. Для них это седьмой и 15-й выходы подряд
3 часа назад
«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в овертайме (5:4). Обе команды набрали очки по итогам матча и вышли в плей-офф НХЛ.
- «Вашингтону» для выхода хватало перевода игры в овертайм. «Питтсбургу» нужна была победа. В итоге «Вашингтон» получил одно очко, «Питтсбург» – два.
- У обоих клубов теперь по 69 очков в Восточном дивизионе. Они точно не опустятся ниже зоны зоны плей-офф.
Для «Вашингтона» это седьмой выход в плей-офф подряд. Всего за последние 14 сезонов он играл на этой стадии 13 раз.
«Питтсбург» вышел в плей-офф в 15-й раз подряд. Это самая длинная действующая серия среди клубов НХЛ. Рекорд принадлежит «Детройту» – в 2016 году он довел свою серию до 25 выходов подряд.
НХЛ продлила регулярный сезон из-за вспышки коронавируса в «Ванкувере». Теперь он завершится 16 мая, а не 8-го. Дата старта плей-офф пока не объявлена.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые