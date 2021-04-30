«Вашингтон» и «Питтсбург» вышли в плей-офф НХЛ. Для них это седьмой и 15-й выходы подряд

Для «Вашингтона» это седьмой выход в плей-офф подряд. Всего за последние 14 сезонов он играл на этой стадии 13 раз.

«Питтсбург» вышел в плей-офф в 15-й раз подряд. Это самая длинная действующая серия среди клубов НХЛ. Рекорд принадлежит «Детройту» – в 2016 году он довел свою серию до 25 выходов подряд.

НХЛ продлила регулярный сезон из-за вспышки коронавируса в «Ванкувере». Теперь он завершится 16 мая, а не 8-го. Дата старта плей-офф пока не объявлена.