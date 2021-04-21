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«Питтсбург» пропустил в третьем периоде шесть голов, но все равно победил – это впервые в истории НХЛ
вчера, 10:23
«Питтсбург» выиграл 7:6 у «Нью-Джерси» в НХЛ.
- После двух периодов «Питтсбург» вел 6:0.
- В третьем периоде «Питтсбург» забил при счете 6:3, а потом пропустил еще и трижды.
- Во всем третьем периоде клуб пропустил шесть голов, проиграв его 1:6.
- «Питтсбург» – первая команда в истории НХЛ, пропустившая шесть голов, но победившая в матче.
Евгений Малкин не играл в матче из-за травмы.
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