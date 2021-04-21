Питтсбург
НХЛ
Хоккей
Поделиться:
Комментарии:
0
#Питтсбург #НХЛ #Хоккей

«Питтсбург» пропустил в третьем периоде шесть голов, но все равно победил – это впервые в истории НХЛ

вчера, 10:23

«Питтсбург» выиграл 7:6 у «Нью-Джерси» в НХЛ.

  • После двух периодов «Питтсбург» вел 6:0.
  • В третьем периоде «Питтсбург» забил при счете 6:3, а потом пропустил еще и трижды.
  • Во всем третьем периоде клуб пропустил шесть голов, проиграв его 1:6.
  • «Питтсбург» – первая команда в истории НХЛ, пропустившая шесть голов, но победившая в матче.

Евгений Малкин не играл в матче из-за травмы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
В НХЛ игрок обошел всех соперников и забил. Автор шедевра – парень, который недавно попался на запрещенных препаратах
Капризов забил половину голов в НХЛ с передач норвежца, который играл в России и знает язык
Какой кайфовый хоккей на открытом воздухе! Команды НХЛ играют на берегу озера, а в перерыве выступает Green Day 🏒
Клуб НХЛ предложил всем фанатам бесплатное пиво. Только вот на стадионе никого не было
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Питтсбург
#НХЛ
#Хоккей