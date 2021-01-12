«Матч ТВ» будет показывать игры НХЛ

Телеканал договорился о трансляциях сезона-2020/21 с Яндексом и видеосервисом Wink.

17 января будет показан матч «Вашингтона» и «Питтсбурга».

🗯️️️️ «Много прекрасных российских хоккеистов играет в НХЛ. Благодаря партнерству с Яндексом часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире «Матч ТВ», а это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Малкина, Овечкина, Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала», – сказал заместитель генерального директора «Матч ТВ» Александр Вайнштейн.

Сезон НХЛ стартует 13 января.