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Стартовые матчи НХЛ сезона-2020/21 установили рекорд по числу телезрителей в США и в Канаде
58 минут назад
Из-за коронавируса старт сезона НХЛ сдвинулся на январь 2021-го. Первые матчи прошли 14 января и сделали рекорд по числу телезрителей в США и Канаде.
Официальный сайт НХЛ пишет:
- Первый матч сезона между «Питтсбург» – «Филадельфия» посмотрели 972 тысячи зрителей на канале NBCSN в США. Это рекорд канала.
- Три матча первого дня (плюс «Тампа» – «Чикаго» и «Колорадо» – «Сент-Луис») на канале в среднем посмотрели 774 тысячи зрителей. Это стало лучшей отметкой для стартовых матчей сезона.
- Северный дивизион включает в себя матчи с участием канадских команд. Зрителей, посмотревших две встречи на Sportsnet, было 6,6 млн человек. Тоже рекорд.
- «Торонто» – «Монреаль» в сумме посмотрели 2,1 млн человек – самая просматривая игра, транслируемая Sportsnet в Канаде. На TVA Sports игру посмотрели 919 тысяч человек.
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