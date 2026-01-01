Питтсбург

Лента
Материалы
Новости
«Это птица! Это самолет!» Вратарь «Питтсбурга» отбил шайбу в футбольном прыжке
#Кейси ДеСмит
«Матч ТВ» показал повтор бокса и лыж вместо игры НХЛ. Проблемы с сигналом возникли за пять минут до старта
1
#НХЛ
1
Гол из НХЛ, который сложно увидеть. Шайба попала в камеру внутри ворот 🎥
#Колтон Севиур
Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку
#Сидни Кросби
«Том и Джерри» пробовали весь спорт, а один хоккейный вратарь рисует их на шлеме в память об умершем друге
#кино
Морозов отыграл в НХЛ семь сезонов. Его новая роль в КХЛ – шанс на диалог между лигами
#Алексей Морозов
Американское гражданство Малкина: откуда узнали, зачем оно, почему это всех волнует
#Евгений Малкин