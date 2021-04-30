Хоккейный «Спартак» назначил Бориса Миронова главным тренером. У него нет опыта в КХЛ на такой должности

Контракт с Борисом Мироновым заключен на два сезона. Информация официальная, о ней объявили на сайте «Спартака».

Миронову 49 лет. Во время игровой карьеры он был серебряным и бронзовым призером Олимпиад (1998 и 2002 год) и одиннадцать сезонов провел в НХЛ.

После завершения карьеры тренировал «Красную Армию» (МХЛ) и «Звезду» (ВХЛ). Его последним местом работы был «Нефтехимик» – там он входил в тренерский штаб.

Главным тренером клубов КХЛ Миронов раньше не работал.

Миронов назначен спустя месяц после ухода Олега Знарка. Он работал в клубе два сезона и оба раза «Спартак» при нем вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ.