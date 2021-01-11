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#Спартак (х) #КХЛ #Хоккей #Локомотив (х)

«Спартак» победил «Локомотив» в КХЛ, уступая 1:3 к 48-й минуте

час назад

В матче КХЛ «Спартак» принимал «Локомотив» и выиграл 4:3.

  • Первый период «Спартак» проиграл 0:2, во втором соперники обменялись голами.
  • На 48-й минуте забил Талалуев – 2:3.
  • Еще два гола «Спартак» забил на 58-й и 59-й минутах (Кулик, Широков).

«Спартак» уже трижды до этого играл против «Локомотива» в новом сезоне КХЛ и проиграл все матчи. Наиболее болезненным было поражение 2:7 – в первой же игре сезона.

Сейчас «Спартак» идет седьмым в таблице Западной конференции. «Локомотив» – третий.

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