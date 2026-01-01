Спартак (х)

Дата основания
1946 г.
Достижения
5-кратный чемпион страны
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Хоккей
«Спартак» отыгрался с 0:3 против ЦСКА, но проиграл. Плотников сделал хет-трик
#КХЛ
Хоккей
Хоккейный «Спартак» назначил Бориса Миронова главным тренером. У него нет опыта в КХЛ на такой должности
#Борис Миронов
Хоккей
«Спартак» объявил об уходе Знарка. При нем клуб дважды вылетал в первом раунде плей-офф КХЛ
#Олег Знарок
Хоккей
Знарок стал тренером-рекордсменом по числу матчей в плей-офф КХЛ
#Олег Знарок
Хоккей
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в плей-офф Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в КХЛ, уступая 1:3 к 48-й минуте
#Спартак (х)
Хоккей
«Спартак» проиграл «Динамо» 0:6 в матче КХЛ. Все шесть шайб влетели за первую половину
#КХЛ
Хоккей
«Северсталь» забила «Спартаку» лакросс-гол, и он стал победным
#Даниил Вовченко
Хоккей
У «Спартака» была победная серия из пяти матчей подряд – «Салават» прервал ее
#Спартак (х)
Хоккей
«Спартак» снова пропустил 7 голов в КХЛ – теперь от «Йокерита»
#Спартак (х)
Хоккей
«Спартак» вел у «Динамо» 4:1 в третьем периоде, но победил только по буллитам
#Спартак (х)
Хоккей
«Спартак» проиграл 2:7 в первом матче сезона КХЛ
#Спартак (х)
Хоккей
Умер экс-тренер «Спартака» и СКА Ржига. Ему был 61 год
#Милош Ржига
Хоккей
Игроки хоккейного «Спартака» заболели коронавирусом, тренировки приостановлены
#Спартак (х)
Хоккей
Лехтеря перешел в «Спартак» из СКА
#Йори Лехтеря
Хоккей
Знарок продолжит тренировать хоккейный «Спартак» – генменеджер подтвердил
#Олег Знарок
Хоккей
«Авангард» обменял Сергея Широкова в «Спартак» на Хохлачева
#Сергей Широков
Хоккей
«Спартак» и «Динамо» сыграют матч КХЛ без зрителей. Лига бесплатно покажет игру на ютуб-канале
#КХЛ
Хоккей
Знарок возглавил хоккейный «Спартак»
#Олег Знарок
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Со СКА и «Динамо» он выигрывал Кубок Гагарина
#Олег Знарок
Хоккей
СКА все-таки прошел в следующий раунд плей-офф КХЛ. Следующий соперник – «Локомотив»
#КХЛ
Хоккей
СКА выиграл у «Спартака» в овертайме, счет в серии стал 2-2
#СКА (х)
Хоккей
Голкипера СКА Шестеркина дисквалифицировали на один матч за нанесение травмы сопернику
#КХЛ