Игроки хоккейного «Спартака» заболели коронавирусом, тренировки приостановлены

«Спартак» сообщил об этом на официальном сайте:

Три игрока сдали положительный тест до общего сбора;

10 июля команда собралась для тестов: коронавирус нашли у двух хоккеистов и члена персонала;

Перед началом учебно-тренировочного сбора – положительные анализы у шести хоккеистов и одного члена персонала.

Все заболевшие – на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме.

Тренировочный процесс приостановлен, тестирование методом ПЦР прошло 17 июля, повторное назначено на 21 июля.