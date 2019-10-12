«Пусть едут, я возьму такси». Ачерби не захотел уезжать со сборной Италии, чтобы подольше побыть в детской больнице

В 2013 году, когда Ачерби играл за «Сассуоло», у него диагностировали рак яичек. Он вовремя перенес операцию и вернулся в футбол, однако вскоре провалил допинг-тест, в котором было обнаружено запрещенное вещество. Как выяснилось, оно может выделяться после формирования злокачественных опухолей.

Ачерби пришлось лечиться снова, на этот раз он пережил химиотерапию. В марте 2014-го Ачерби сообщил, что его жизни ничего не угрожает. Перед новым сезоном он сделал татуировку с надписью «Oна cильнee пapa, элeктричeствa и дaжe aтoмнoй энepгии. Воля». Уже через полгода он дебютировал в сборной Италии. Позже – даже замахнулся на рекорд Хавьера Дзанетти, который провел подряд 162 матча в Серии А, не пропустив ни одного. Ачерби остановился на 149, играя без пропусков почти 3,5 года.

В октябре 2018-го после игры Лиги Европы между «Лацио» и «Айнтрахтом» Ачерби обменялся футболками с капитаном немецкого клуба Марко Руссом. Это было сделано не случайно – Русс тоже пережил рак яичек и смог вернуться в футбол.