Франческо Ачерби
Серия А
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Италия
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#Франческо Ачерби #Футбол #Серия А #Евро-2020 (квалификация) #Италия

«Пусть едут, я возьму такси». Ачерби не захотел уезжать со сборной Италии, чтобы подольше побыть в детской больнице

12 октября 2019, 16:33

В Италии очень любят защитника «Лацио» Франческо Ачерби. С футболом это связано в меньшей степени – он не добился грандиозных успехов, его трансфер из «Кьево» в «Милан» получился провальным (теперь игроки этого клуба дразнятся футболкой Ачерби, но по другой причине), из трофеев у него только Кубок Италии в этом году, а за сборную он провел всего четыре матча.

Newspix24 / Global Look Press

Роберто Манчини, желавший пару лет назад купить Ачерби в «Зенит», вызвал его на игры Италии против Греции и Лихтенштейна. Перед матчем с греками команда заехала в Риме в клинику «Бамбино Джезу», чтобы навестить больных детей. Больница существует уже 150 лет, в начале прошлого века под свою опеку ее взяли Римские Папы. Она известна во всем мире. Например, для оказания помощи иностранным семьям в ней работают более 3000 сотрудников, представляя услуги переводчиков и посредников на 43 языках.

Вся футбольная делегация уже собралась уезжать, ждали только Ачерби, которому сказали, что команда уже в автобусе. «Неважно, пусть едут, я возьму такси. Но пока не обойду всех, отсюда не уйду», – отреагировал игрок.

В 2013 году, когда Ачерби играл за «Сассуоло», у него диагностировали рак яичек. Он вовремя перенес операцию и вернулся в футбол, однако вскоре провалил допинг-тест, в котором было обнаружено запрещенное вещество. Как выяснилось, оно может выделяться после формирования злокачественных опухолей.

Ачерби пришлось лечиться снова, на этот раз он пережил химиотерапию.  В марте 2014-го Ачерби сообщил, что его жизни ничего не угрожает. Перед новым сезоном он сделал татуировку с надписью «Oна cильнee пapa, элeктричeствa и дaжe aтoмнoй энepгии. Воля». Уже через полгода он дебютировал в сборной Италии. Позже – даже замахнулся на рекорд Хавьера Дзанетти, который провел подряд 162 матча в Серии А, не пропустив ни одного. Ачерби остановился на 149, играя без пропусков почти 3,5 года.

В октябре 2018-го после игры Лиги Европы между «Лацио» и «Айнтрахтом» Ачерби обменялся футболками с капитаном немецкого клуба Марко Руссом. Это было сделано не случайно – Русс тоже пережил рак яичек и смог вернуться в футбол.

Недавно Ачерби написал очень трогательное письмо Синише Михайловичу, который в данный момент борется с лейкемией. «Во время болезни нужно продолжать жить – это самое мощное лекарство. Вы – потрясающий пример для всех, кто оказался в такой ситуации. Вы должны вести себя так ради них. Примеры важны для тех, кто страдает в тишине и одиночестве. Видеть, как сражается Синиша Михайлович, может быть полезно очень многим людям».

В этом же письме Ачерби вспоминал свои ощущения во время прохождения курса химиотерапии: «Не хотел есть, не чувствовал запахи, не мог сходить в туалет. У меня выпадали волосы, я худел, не узнавал свое тело, меня тошнило. Но однажды я понял, что очень многое зависит от настроя. Решение многих проблем в голове».

Из него же понятно особенное отношение Ачерби к детям: «Когда я вылечился, меня стали звать в больницы, поговорить с теми, кто борется. Думаю, вас тоже позовут. Я – интроверт, не любил общаться с незнакомыми. Но сейчас я бегу по первому зову, особенно если речь о больных детях».

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