Из-за рака умерла жена тренера Арканзаса. Его поддерживал весь стадион на гостевом матче

Из-за трагедии Блэйк даже брал отпуск на 19 дней перед стартом сезона, но прервал его, чтобы руководить Арканзасом в матче с Джорджией. Болельщики Арканзаса сообщили ему об акции, и он нашел в себе силы присутствовать на этом матче.

«Это просто невероятно. Я получил сообщение об акции за несколько дней до матча. Буду честен, мне потребовалось время, чтобы обдумать это решение и собраться с мыслями. Я благодарен каждому за поддержку. Благодаря таким людям мы научимся справляться с этой болезнью», – сказал Блэйк Андерсон.

Болельщики Джорджии заполнили призывом прийти в розовом на стадион в тот день даже социальные сети. Торговые лавки вместе с обычной атрибутикой команды продавали розовые майки, шарфы – и это были самые продаваемые товары.