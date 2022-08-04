Что еще нового введет «Вкусно – и точка»: разные вкусы для регионов, кафе-отдел из McDonaldʼs, программы лояльности
Сеть «Вкусно – и точка» анонсировала запуск альтернативы «МакКафе». Новые кафе заработают уже с 11 августа. РБК пишет со ссылкой на пресс-службу «Вкусно – и точка», что кафе откроются на местах бывших «МакКафе». В меню в первое время не будет существенных отличий: сохранятся кофе, чиабатта и десерты. Руководство сети утверждает, что в будущем меню может обновиться.
Главное при открытии новых кафе – возвращение и обновление программ лояльности
Какие цели решал «МакКафе» в России: это было дополнение к основному McDonaldʼs, которое ориентировалось на семейный отдых. Первые точки появились в стране еще в 2002 году. Обычно они совмещались с рестораном McDonaldʼs, но предполагали спокойную атмосферу и меньшее количество посетителей. Все время сохранялась концепция: кофе и десерты по доступным ценам.
«Вкусно – и точка» изначально занималась открытием ресторанов – вопрос альтернативы «МакКафе» был отложен. Теперь же через него решается проблема программ лояльности. Создатели обещают их полное обновление. Каждый шестой кофе по ним будет подарочным. Появится возможность покупки «Выпечки дня» и «Десерта дня» вместе с кофе за один рубль.
Еще в мае Mash писал, что под названиями «МакКафе» в Москве стали появляться надписи Delicious Burger. Напоминаем: по соглашению сторон «Вкусно – и точка» не может использовать связь с брендом McDonaldʼs и любые отсылки к нему. Даже если McDonaldʼs в будущем вернется в Россию. Поэтому кафе переориентируются на развитие новых упоминаний и названий блюд.
В 2020 году McDonaldʼs запускал программу лояльности для пользователей приложения в России. По ней каждый пользователь получал персональный QR-код. Если человек сканировал его, то 3% от суммы покупки попадали на его бонусный счет. Они начислялись в течение 24 часов. Программа лояльности McDonaldʼs развивалась вплоть до переформатирования сети.
Сейчас в ресторанах «Вкусно – и точка» регулярно обновляются персональные предложения для клиентов и действуют акции для каждого города. Например, 4 августа в актуальных акциях доступен заказ двух чикенбургеров за 99 рублей. Принцип QR-кода сохраняется: его нужно отсканировать на кассе, в терминале самообслуживания или использовать в приложении.
Еще действует бальная система – о ней рассказывают сами пользователи. Баллы можно тратить на бесплатные продукты внутри сети «Вкусно – и точка» или оплату еды, включенной в акцию. Иногда они начисляются в двойном размере: 4 августа это касается покупки любого Гранда. Списание балла доступно через тот же QR-код – для этого надо использовать кнопку «Потратить».
Какие еще вещи будут во «Вкусно – и точка»: расширение сети, новый «Хэппи Мил», разница во вкусах
• В первые дни работы сеть «Вкусно – и точка» повторяла принципы привлечения McDonaldʼs с отсылками к его работе. На это указывал даже представленный слоган: «Название меняется, любовь остается». Теперь наблюдается уход от этой концепции. Обсуждается новое совместное развитие партнерства со «Сбербанком» – он имел с McDonaldʼs сразу шесть общих предприятий.
• Сеть «Вкусно – и точка» откроет больше ресторанов, чем было у McDonaldʼs. К сентябрю откроются все существующие 850 точек, но их количество в итоге дойдет до тысячи. Пока новые предприятия развиваются в Московской области. Первое открылось там еще в конце июня. В августе «Вкусно – и точка» рассказала еще о трех – это позволило привлечь 250 рабочих мест.
• В конце августа-начале сентября наконец-то заработает полноценная доставка из «Вкусно – и точка». Сейчас мобильное приложение «Вкусно – и точка» используется для оформления мобильного заказа внутри предприятий. Через него можно заранее оформить заказ из любых позиций в меню, выбрать способ и место получения, а затем забрать без стояния в очереди.
В ближайшее время поменяются и упаковки продуктов. Пока они почти везде простые:
• Во «Вкусно – и точка» все еще можно купить колу – там по-прежнему распродаются ее остатки. Напоминаем: Coca-Cola уходит из России со всеми сопутствующими брендами. Сейчас сеть «Вкусно – и точка» ведет переговоры с новым поставщиком газировки. Вероятным вариантом остается «Черноголовка». Она уже полноценно сотрудничает с ресторанами KFC и Burger King.
• Линейка продукции во «Вкусно – и точка» постоянно расширяется. Там уже появилось актуальное сезонное меню. Владелец сети «Вкусно – и точка» Александр Говор уже несколько раз подтверждал, что алкоголя там никогда не будет. Зато прорабатываются варианты вкусов по регионам. Ближе к Кавказу и Сибири планируются острые блюда, в средней полосе – мягкие.
• Аналоги «Биг Мака», «Макфлурри» и «Хэппи Милла» – следующий шаг в развитии сети «Вкусно – и точка». В производстве этих блюд нельзя использовать запатентованные технологии McDonaldʼs, но работа над обходом этого правила уже идет. Вкус этих блюд не изменится, но в наборе «Хэппи Мил» точно не будет привычных игрушек. Поиск альтернативы для них запущен.