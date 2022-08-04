Что еще нового введет «Вкусно – и точка»: разные вкусы для регионов, кафе-отдел из McDonaldʼs, программы лояльности

Главное при открытии новых кафе – возвращение и обновление программ лояльности

Какие цели решал «МакКафе» в России: это было дополнение к основному McDonaldʼs, которое ориентировалось на семейный отдых. Первые точки появились в стране еще в 2002 году. Обычно они совмещались с рестораном McDonaldʼs, но предполагали спокойную атмосферу и меньшее количество посетителей. Все время сохранялась концепция: кофе и десерты по доступным ценам.

«Вкусно – и точка» изначально занималась открытием ресторанов – вопрос альтернативы «МакКафе» был отложен. Теперь же через него решается проблема программ лояльности. Создатели обещают их полное обновление. Каждый шестой кофе по ним будет подарочным. Появится возможность покупки «Выпечки дня» и «Десерта дня» вместе с кофе за один рубль.

Еще в мае Mash писал, что под названиями «МакКафе» в Москве стали появляться надписи Delicious Burger. Напоминаем: по соглашению сторон «Вкусно – и точка» не может использовать связь с брендом McDonaldʼs и любые отсылки к нему. Даже если McDonaldʼs в будущем вернется в Россию. Поэтому кафе переориентируются на развитие новых упоминаний и названий блюд.