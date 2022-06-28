Когда «Вкусно – и точка» откроется по всей стране: почему еще не открылась в вашем городе и какие проблемы

Как ее правильно называть: «Вкусно – и точка» или «Вкусно и точка»

Споры о названии нового McDonald’s продолжаются. Изначально все СМИ (и мы) писали его без знаков препинания – из-за этого имя сети стало мемом. Позже на официальном сайте и в соцсетях появилось название «Вкусно – и точка». Если ориентироваться на это, то правильно называть «Вкусно – и точка» именно так. Многие пишут вариант без тире – руководство сети это не критиковало.

Еще в середине июня были инсайды, что «Вкусно – и точка» не станет окончательным названием для сети быстрого питания. В ближайшее время оно может поменяться из-за юридических споров. Позже поиск альтернатив опроверг гендиректор компании Олег Пароев. Он рассказал ТАСС: «Мы подали заявку на регистрацию бренда «Вкусно – и точка» в Роспатент, она на рассмотрении».

Объяснение деталей названия от самих руководителей «Вкусно – и точка»: «При выборе названия мы хотели подчеркнуть вкус и неизменное качество продукции, ведь эти важнейшие факторы являются залогом успеха компании. Имея за плечами опыт и знания, накопленные более чем за 30 лет на рынке, мы смело можем заявить, что у нас «Вкусно – и точка».