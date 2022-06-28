Когда «Вкусно – и точка» откроется по всей стране: почему еще не открылась в вашем городе и какие проблемы
12 июня в Москве заработала сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка». Заведения открылись на месте бывших точек McDonald’s. Мы подробно разбирали ситуацию с открытием «Вкусно – и точка» в отдельных материалах (тут и тут). К концу июня функционируют уже 142 из 850 ресторанов «Вкусно – и точка». Планируется, что оставшиеся постепенно заработают к сентябрю.
Как ее правильно называть: «Вкусно – и точка» или «Вкусно и точка»
Споры о названии нового McDonald’s продолжаются. Изначально все СМИ (и мы) писали его без знаков препинания – из-за этого имя сети стало мемом. Позже на официальном сайте и в соцсетях появилось название «Вкусно – и точка». Если ориентироваться на это, то правильно называть «Вкусно – и точка» именно так. Многие пишут вариант без тире – руководство сети это не критиковало.
Еще в середине июня были инсайды, что «Вкусно – и точка» не станет окончательным названием для сети быстрого питания. В ближайшее время оно может поменяться из-за юридических споров. Позже поиск альтернатив опроверг гендиректор компании Олег Пароев. Он рассказал ТАСС: «Мы подали заявку на регистрацию бренда «Вкусно – и точка» в Роспатент, она на рассмотрении».
Объяснение деталей названия от самих руководителей «Вкусно – и точка»: «При выборе названия мы хотели подчеркнуть вкус и неизменное качество продукции, ведь эти важнейшие факторы являются залогом успеха компании. Имея за плечами опыт и знания, накопленные более чем за 30 лет на рынке, мы смело можем заявить, что у нас «Вкусно – и точка».
Обновляемый график открытия ресторанов «Вкусно – и точка»: как он составлен и почему часто меняется
«Вкусно – и точка» получила от McDonald’s официальную группу вконтакте. Теперь она регулярно обновляется. Там появляются посты с документом, где показываются все адреса и новости по открытию на ближайшие дни. Подобный список по разным городам обычно составляется на неделю. Актуальный на момент написания этого материала документ можно найти по ссылке.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснял, почему в некоторых городах открываются не все точки сразу. Суть: наладить процессы сложнее, чем их прекратить. Сам список по открытию ресторанов составлен просто и понятно. В левой колонке указываются адреса открытия в конкретную дату, в правой – город, где это произойдет. Хотя обычно это видно уже по адресу.
Вот часть списка на 28 июня 2022 года, где указаны новые адреса «Вкусно – и точка»:
График открытия ресторанов постоянно меняется. Иногда из него вообще пропадают анонсы, которые были за пару суток до этого. Пример – ситуация в Перми. 25 июня местные СМИ написали со ссылкой на документ, что с 27 числа в городе заработают три ресторана «Вкусно – и точка». Открытие так и не состоялось, а сама Пермь вообще пропала из списка городов с ресторанами.
Подобные новости появляются по многим городам России. Бывает и так: город есть в списке, но ресторан в назначенный срок остается закрытым. 28 июня так произошло в Кирове, где жители ждали открытия «Вкусно – и точка». Контактный центр «Вкусно – и точка» все опроверг, хотя на момент написания этого материала Киров оставался в списке городов с открытием 28 июня.
Пользователи задают вопросы прямо в официальной группе. И получают ответы, что в течение дня все заработает:
Почему у ресторанов «Вкусно – и точка» возникают проблемы с открытием
Работники «Вкусно – и точка» избегают прямых ассоциаций с McDonald’s, потому что так необходимо по контракту. Но косвенно сеть слишком ориентирована на прошлое. «Тот самый двойной чизбургер» – такая надпись была на подносах еще в первый день работы. Сейчас даже на стенах заведений и в соцсетях продвигается девиз: «Название меняется, любовь остается».
У «Вкусно – и точка» по-прежнему есть вопросы по упаковке для продукции. Соусы все еще продаются из старых партий и с закрашенным логотипом McDonald’s. Посетители получают блюда в упрощенном варианте упаковки без знаков отличия. Для некоторых блюд упаковки нет вообще. «Аргументы и Факты» писали, что это было частью условий сделки с McDonald’s.
В регионах ситуацию с упаковками называют причиной изменений в графике открытия ресторанов. Оренбургское отделение «Комсомольской правды» утверждало, что изначально там открылся один ресторан из шести. Есть анонимная история от сотрудника: «Самое обидное, что у нас для многих блюд из меню есть вся необходимая продукция, но мы ее не можем завернуть».
С первых дней работы «Вкусно – и точка» руководство сети продвигает мысль: из-за проблем с логистикой посетителям доступно не все меню. За две недели работы ничего не поменялось – эта ситуация касается «Вкусно – и точка» и в регионах. Там же возникает и кадровый вопрос: не все сотрудники бывшего McDonald’s перетерпели простой и дождались открытия «Вкусно – и точка».
Будущее «Вкусно – и точка»: новые рестораны, набор сотрудников, возвращение популярных блюд
• У сети «Вкусно – и точка» не возникнет ограничений по количеству ресторанов, хотя до сентября 2022 года она завязана в том числе и на существующих 850 точках. Стратегия по развитию: за пять-шесть лет общее число ресторанов «Вкусно – и точка» увеличится до тысячи. В этом году задумано открытие с нуля минимум 12 предприятий. Одно из них уже представлено в Подмосковье.
• «Биг Тейсти» поменял имя и возвращается под названием «Биг Спешл». Это официально подтверждено. Наполнение меню будет постепенно дополняться: ожидается появление аналогов бургера «Биг Мак» и мороженого «Макфлури». В будущем планируется адаптация вкусов под особенности конкретных регионов России – ближе к Кавказу и Сибири блюда станут острее.
• В ресторанах быстрого питания появляются другие газировки. Это заметили посетители Burger King – в некоторых точках там продаются «Байкал» и «Дюшес». Подобный вариант готовит и «Вкусно – и точка»: пока там используются запасы колы и ее отдельные поставки. Сама компания объявила об уходе из России. Официально бренд на замену Coca-Cola во «Вкусно – и точка» не называется.
• «Вкусно – и точка» продвигает новые стандарты набора сотрудников. В Подмосковье к этому привлечены центры занятости. Сеть «Вкусно – и точка» готова забирать сотрудников даже из магазинов. Гендиректор Олег Пароев обещал устроить людей из IKEA: «Мы всех забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем». Оставшиеся сотрудники бывшего McDonald’s остаются в деле.