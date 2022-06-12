Какие детали в новом McDonaldʼs заметили первые посетители: нет локаторов, сотрудники не кричат «Свободная касса»
В России на месте ресторанов McDonaldʼs открывается «Вкусно и точка». Это новое название бренда, которое объединяет в себе все 850 точек McDonaldʼs на территории страны. Все они заработают за два месяца, а в ближайшие годы вообще планируется расширение до тысячи ресторанов. Пока же в Москве и Московской области заработали первые 15.
Флагманский ресторан – на Пушкинской площади. Там открывался первый McDonaldʼs
Поэтому он и заработал 12 июня в 12:00, хотя в некоторые рестораны люди заходили на два часа раньше. На Пушкинской площади образовалась очередь. Были в ней и те, кто застал еще и открытие первого российского ресторана McDonaldʼs в 1990 году. Вот один из людей:
Так формировались очереди на Пушкинской площади. Приехали иностранные журналисты и мэр Москвы Сергей Собянин. Там же состоялся и яркий протест, который был уже во всех новостях. Мужчина вышел с плакатом, где просил вернуть «Биг Мак».
Очередь на Пушкинской сохранялась даже вечером:
Похожая ситуация складывалась и в других точках:
«Свершилось!»
Сотрудники хлопали первым посетителям. Те заходили во «Вкусно и точка» с шариками
На них изображены мороженое и картошка фри. Еще сотрудники раздавали наклейки и шарики в другой расцветке.
Персонал «Вкусно и точка» выходил к посетителям со значками «Те самые улыбки». Разница в обслуживании была лишь в том, что сотрудникам теперь запрещено кричать о свободной кассе. Причины этого никто не объяснил.
Отсылки к прошлому есть даже на подносах. Вот «тот самый» двойной чизбургер.
На упаковках нет логотипов – на соусе он вообще закрашен маркером
Все соусы во «Вкусно и точка» выглядят так:
А так – упаковки для картошки и бургеров:
Маленькой порции картошки пока нет. Зато на других упаковках прописан ее срок годности – 18 часов. Мы не нашли в других источниках, сколько ранее хранилась картошка. Знаем, что ее надо подавать людям через пять минут после приготовления.
Проблемы связаны с газировкой. Пока «Вкусно и точка» работает на старых запасах колы без сахара, но и она есть уже не везде:
На столах – надписи о стабильной работе. Из меню исчезли влажные салфетки
Все оформлено примерно в стиле слогана самой сети «Вкусно и точка»: «Название меняется, любовь остается». Рядом со стойкой меню другая надпись: «Та самая работа на лето и не только».
Влажные салфетки за 2 рубля исчезли из списка доступных товаров. Нет и локаторов, но в будущем они появятся. Заказ можно сделать в кассе или через терминал. Так теперь выглядит меню на экране:
Новый логотип уже загружен в терминалы:
Внутри ресторанов привычно играет музыка. 12 июня был креатив – песня «Зима в сердце». Специальные развлечения есть и на улицах: для фото ребенок может вставить голову в картошку или бургер. Или просто постоять рядом вместе с сотрудниками.
При покупке сейчас нельзя воспользоваться бонусами из старого приложения (функцию со временем добавят). Пока приложение преобразовано в «Мой бургер». Если делать заказ в заведении через него, то внутрь можно зайти без очереди. Это выяснил в своем репортаже Артем Баусов.