Какие детали в новом McDonaldʼs заметили первые посетители: нет локаторов, сотрудники не кричат «Свободная касса»

Флагманский ресторан – на Пушкинской площади. Там открывался первый McDonaldʼs

Поэтому он и заработал 12 июня в 12:00, хотя в некоторые рестораны люди заходили на два часа раньше. На Пушкинской площади образовалась очередь. Были в ней и те, кто застал еще и открытие первого российского ресторана McDonaldʼs в 1990 году. Вот один из людей: