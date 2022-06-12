Почему McDonaldʼs в России теперь называется «Вкусно и точка» – и какими были другие варианты
12 июня – день открытия ресторанов обновленного McDonald’s. Пока начинают работу только 15 точек в Москве – запуск остальных планируется за два месяца. Теперь McDonaldʼs работает в России под новым брендом. 9 июня появился логотип, а приложение в Google Play поменялось на «Мой бургер». Сейчас раскрыто и новое официальное название McDonaldʼs – «Вкусно и точка».
Как McDonaldʼs стал «Вкусно и точка»: владельцы выбирали из пяти основных вариантов
Запустился обновленный сайт российского McDonaldʼs – теперь это «Скоро тут будут бургеры». Утром 12 июня названия «Вкусно и точка» там еще не было. Зато уже добавлено меню и поиск открытых ресторанов. Гендиректор Олег Пароев (указан на сайте) раскрыл на пресс-конференции финальную версию имени: «Я рад представить наше новое название – «Вкусно и точка».
Александр Говор управлял по франшизе 25 ресторанами McDonaldʼs в Сибири. Он выкупил весь бизнес McDonaldʼs в России – это еще 850 ресторанов. Говор рассказывал в интервью Forbes: «Были всякие, скажу честно: «Семейный», «Детский», «Едим дома». Все, что связаны с моей фамилией, я сам отмел, например, «МакГовор», хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать».
В том же интервью Говор подтверждал, что администрация Москвы предлагала название «Москвич». Напоминаем: под этим брендом в России уже возрождаются марка и завод по производству автомобилей. Агентство «Москва» публиковало такие возможные новые названия McDonaldʼs: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса».
Журналисты нашли все эти варианты по материалам Роспатента. Это одна из финальных версий для выбора – многие другие названия были отозваны компанией из-за юридических прав. Ключевое условие: при смене имени нельзя упоминать McDonaldʼs или делать к нему отсылки. Реальных вариантов оказалось пять – название «Вкусно и точка» у Роспатента никто не нашел.
В момент глобального закрытия ресторанов McDonaldʼs в России некоторые из них все равно работали по франчайзинговым сетям. Финальная дата – 9 июня. В этот день бренд McDonaldʼs окончательно ушел из России. Говор подтвердил факт переговоров с франчайзи о переходе под бренд «Вкусно и точка»: «Будут ли они работать дальше под брендом McDonald's? Конечно, нет».
Пароев и Говор дали и другие подробности о запуске «Вкусно и точка». Теперь ясно, что на новом логотипе изображена картошка. В меню нет бургера «Биг Мак», мороженого «МакФлурри» и «Хэппи Мила». Причина: ассоциация с брендом McDonald's. В ближайшее время из ресторанов «Вкусно и точка» исчезнут вообще все упоминания о McDonald's. Не будет в них и никакого алкоголя.
Люди обсуждают название «Вкусно и точка» в соцсетях:
Вернется ли McDonaldʼs в Россию под старым названием и с привычным меню
Для этого компании нужно обратно перекупать бизнес у Говора. Бренд McDonald's был в России с 1990 года – тогда открылся первый ресторан. «Интерфакс» со ссылкой на ФАС давал подробности по сделке Говора и компании McDonald's Corp. На рыночных условиях продавец в течение 15 лет может выкупить бизнес обратно. Пока же сам Говор имеет право развивать новый бренд.
Рестораторы объясняли, почему McDonald's не вернулся сейчас под старым названием: «Вернуться в Россию McDonald's мешает не только решение глобальной компании, но и глобальные контракты с Coca-Cola и Paulig». McDonald's приостановил работу в России в марте 2022 года. Об окончательном уходе с российского рынка компания объявила в середине мая.
В пресс-релизе McDonald's сказано: «Компания намерена инициировать процесс «деархирования» этих ресторанов, что влечет за собой прекращение использования названия, логотипа, торговой марки и меню McDonald's». Поэтому в меню и новом названии McDonald's нет привычных отсылок. Сотрудники McDonald's в России сохраняют работу – это условие сделки.