Почему McDonaldʼs в России теперь называется «Вкусно и точка» – и какими были другие варианты

Как McDonaldʼs стал «Вкусно и точка»: владельцы выбирали из пяти основных вариантов

Запустился обновленный сайт российского McDonaldʼs – теперь это «Скоро тут будут бургеры». Утром 12 июня названия «Вкусно и точка» там еще не было. Зато уже добавлено меню и поиск открытых ресторанов. Гендиректор Олег Пароев (указан на сайте) раскрыл на пресс-конференции финальную версию имени: «Я рад представить наше новое название – «Вкусно и точка».

Александр Говор управлял по франшизе 25 ресторанами McDonaldʼs в Сибири. Он выкупил весь бизнес McDonaldʼs в России – это еще 850 ресторанов. Говор рассказывал в интервью Forbes: «Были всякие, скажу честно: «Семейный», «Детский», «Едим дома». Все, что связаны с моей фамилией, я сам отмел, например, «МакГовор», хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать».

В том же интервью Говор подтверждал, что администрация Москвы предлагала название «Москвич». Напоминаем: под этим брендом в России уже возрождаются марка и завод по производству автомобилей. Агентство «Москва» публиковало такие возможные новые названия McDonaldʼs: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса».