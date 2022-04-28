Сколько денег McDonald's потерял после остановки работы в России

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что отечественные бренды могли бы заменить McDonald's, к тому же продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Российские предприниматели пробуют заменить западные бренды. Самой McDonald's в России фактически нет.

McDonald's опубликовала отчет за первый квартал 2022 года. Что из него следует:

Общая выручка сети McDonald's составила $5,66 миллиарда, а в прошлом году было $5,12 млрд. Рост составил 11%.

Операционная выручка стала больше на 1%, но чистая прибыль составила $1,1 миллиарда – она сократилась на 28%.

Убытки в размере $127 миллионов компания понесла из-за приостановки работы в России и Украине.

$27 миллионов из них – оплата аренды и зарплата сотрудникам, а также оплата услуг поставщиков.

Рост акций – менее чем на 1%.

Изначально компания предполагала, что временное закрытие 847 точек в России обойдется ей в $50 миллионов, но убытки оказались серьезнее. Зато в США продажи выросли на 3,5% – здесь прогнозы были превышены на 3,3%. По мнению компании, это стало возможным из-за роста цен и маркетинговых акций. На 20,4% повысились продажи в регионе, включающем Францию, Великобританию и Австралию.