Сколько денег McDonald's потерял после остановки работы в России
Весной McDonald's объявила о закрытии 850 своих ресторанов по всей России. Это должно было произойти с 14 марта, но состоялось не везде: в разных крупных городах России заведения работали и дальше.
Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что отечественные бренды могли бы заменить McDonald's, к тому же продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Российские предприниматели пробуют заменить западные бренды. Самой McDonald's в России фактически нет.
McDonald's опубликовала отчет за первый квартал 2022 года. Что из него следует:
- Общая выручка сети McDonald's составила $5,66 миллиарда, а в прошлом году было $5,12 млрд. Рост составил 11%.
- Операционная выручка стала больше на 1%, но чистая прибыль составила $1,1 миллиарда – она сократилась на 28%.
- Убытки в размере $127 миллионов компания понесла из-за приостановки работы в России и Украине.
- $27 миллионов из них – оплата аренды и зарплата сотрудникам, а также оплата услуг поставщиков.
- Рост акций – менее чем на 1%.
Изначально компания предполагала, что временное закрытие 847 точек в России обойдется ей в $50 миллионов, но убытки оказались серьезнее. Зато в США продажи выросли на 3,5% – здесь прогнозы были превышены на 3,3%. По мнению компании, это стало возможным из-за роста цен и маркетинговых акций. На 20,4% повысились продажи в регионе, включающем Францию, Великобританию и Австралию.
Также выросли продажи в Японии и Бразилии. А в Китае сократились – это произошло после различных запретов из-за коронавируса.
По словам главы корпорации Криса Кемпчински, происходящее не влияет на поведение потребителей в Европе, а некоторые покупатели с низким доходом в США делают более дешевые заказы или совсем сокращают их количество.
К повышению цен в McDonald's привели более высокие затраты на продукцию и рабочую силу. Финансовый директор Кевин Озан озвучил ожидания компании: повышенная инфляция сохранится в течение 2022 года.