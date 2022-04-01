Вернется ли McDonald’s в Россию – все ли закрыто, что известно об открытии
14 марта McDonald’s приостановил работу в России. Речь шла только о временном закрытии, на какой срок – непонятно. Рассказываем главное, что происходило с тех пор.
Почему закрылся McDondald’s в России и откроется ли он
Компания связала решение с «операционными, техническими и логистическими сложностями». Закрылись 850 ресторанов, но 62 тысячи сотрудников продолжили получать зарплату.
Получите новую профессию от Skypro: разработчик, программист, аналитик данных
McDondald’s пока не давал новых комментариев по возобновлению работы. Источник ТАСС утверждал, что оно может произойти в конце апреля или начале мая – этого периода, по его словам, достаточно для решения возникших проблем.
Компания запустилась в России в 1990 году и ни разу не закрывалась. Сейчас она формально тоже продолжает деятельность: офис и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» работают. На российский и украинский рынки приходится 9% мирового дохода компании, поэтому естественно ожидать возобновления работы в этих странах.
Некоторые рестораны McDondald’s работают даже после закрытия сети
McDonald’s закрыл точки, которые управляются международной компанией (это около 80% от всех ресторанов в стране). Остальные открыты по франшизе и продолжают работу. В России партнеров сети три: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания».
Большинство работающих ресторанов находятся в Сибири: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Томск. В Москве и Петербурге McDonald’s работает на вокзалах и в аэропортах. Также есть работающие заведения в Приморье, Пермском крае, Архангельской области, Чувашии, Марий Эл, Татарстане и еще нескольких областях.
Актуальная карта работающих ресторанов есть на сайте McDonald’s.
Получите новую профессию от Skypro: разработчик, программист, аналитик данных
После ухода McDondald’s началось обсуждение отечественными аналогами
Одним из первых на эту тему высказался мэр Москвы Сергей Собянин. В городе работали около трети всех ресторанов России – он посчитал, что отечественные бренды могли бы заменить их в течение года. «Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», – сказал Собянин.
Российские предприниматели уже пробуют заменить западные бренды. РБК в марте нашел 50 заявок на регистрацию компаний с названиями Mastercard, Coca-Cola, Nike, Durex. В это же время в России появилась заявка на товарный знак «Дядя Ваня», похожий на лого McDonald’s.
Одну из главных альтернатив McDonald’s клиенты видели в «Теремке». На фоне этого обсуждения Михаил Гончаров, основатель сети, выпустил пост, где раскритиковал сравнения.
Он считает, что в России нет бизнеса «аналогичного по сложности и системе» McDonald’s. Американская сеть изначально создавалась для работы по «экстремально низким» ценам. «Мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
Получите новую профессию от Skypro: разработчик, программист, аналитик данных