Вернется ли McDonald’s в Россию – все ли закрыто, что известно об открытии

McDondald’s пока не давал новых комментариев по возобновлению работы. Источник ТАСС утверждал, что оно может произойти в конце апреля или начале мая – этого периода, по его словам, достаточно для решения возникших проблем.

Компания запустилась в России в 1990 году и ни разу не закрывалась. Сейчас она формально тоже продолжает деятельность: офис и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» работают. На российский и украинский рынки приходится 9% мирового дохода компании, поэтому естественно ожидать возобновления работы в этих странах.

Некоторые рестораны McDondald’s работают даже после закрытия сети

McDonald’s закрыл точки, которые управляются международной компанией (это около 80% от всех ресторанов в стране). Остальные открыты по франшизе и продолжают работу. В России партнеров сети три: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания».