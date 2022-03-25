10 адресов, где Mc'Donalds в России еще работает
14 марта McDonald’s объявил об уходе из России:
«Тесно консультируясь с нашим председателем Риком Эрнандесом и остальными членами совета директоров McDonald's на прошлой неделе, McDonald's принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке».
Остановилась ли работа ресторанов McDonald’s сразу
Нет, не остановилась.
Первоначально компания говорила, что рестораны закончат работу 14 марта. Этого не произошло. Многие рестораны действительно закрылись в этот день. Некоторые продолжили работу, но организация аргументировала производственными процессами – что их нельзя остановить сразу же, но можно сделать это постепенно.
Работают ли рестораны до сих пор
Да, некоторые работают, но важно понимать одну деталь.
80% приостановили работу, но продолжают выплачивать сотрудникам зарплату. Этими заведениями управляют ЗАО «Москва – Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». Оставшиеся (рабочие) точки действуют по франшизе. То есть самостоятельная организация выкупает право работать под именем и брендом реальной компании.
Обладатель франшизы McDonald’s в России – компания ООО «Развитие Рост». Она входит в состав группы «Росинтер Ресторанс». На официальном сайте группы сказано, что она управляет ресторанами «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша» и развивает международные бренды на основе франчайзинга TGI FRIDAYS и Costa Coffee.
«Фонтанка» сделала интервью с генеральным директором «Развитие Роста» Михаилом Полиновским. Он сказал, что в основном McDonald’s сохраняется в местах транспортных узлов. В Санкт-Петербурге есть пять ресторанов:
- Пулковское шоссе, 41, А (Аэропорт Пулково).
- Пулковское шоссе, 41, 3А (Аэропорт Пулково).
- Площадь Ленина, 6 (Финляндский вокзал).
- Невский проспект, 85 (Московский вокзал).
- Набережная Обводного канала, 120 (Балтийский вокзал).
Что касается Москвы, то здесь работают более 10 ресторанов McDonald’s. В интервью ТАСС это подтвердил один сотрудник: «Мы работаем по франшизе. Такой же ресторан есть в аэропорту Шереметьево». McDonald’s открыт в Москве в аэропортах, на Ленинградском вокзале и как окна «МакЭкспресс» возле станций метро.
На официальном сайте McDonald’s есть интерактивная карта со всеми ресторанами на территории России. Мы проверили работу некоторых из них.
Вот на Ленинградском вокзале.
Вот в аэропорту Шереметьево.
Аэропорт Домодедово.
Работу всех этих ресторанов подтверждают и «Яндекс. Карты».
Что касается других городов, то есть такие адреса:
- Новочебоксарск, улица Винокурова, 42Ж.
- Казань, улица Саид-Галеева, 4.
- Казань, улица Баумана, 70А.
- Пермь, улица Революции, 13.