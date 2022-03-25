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McDonaldʼs
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#McDonaldʼs

10 адресов, где Mc'Donalds в России еще работает

14 марта McDonald’s объявил об уходе из России:

«Тесно консультируясь с нашим председателем Риком Эрнандесом и остальными членами совета директоров McDonald's на прошлой неделе, McDonald's принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке».

Почему McDonald's в России не везде закрылся и будет ли работать дальше
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Остановилась ли работа ресторанов McDonald’s сразу

Нет, не остановилась.

Первоначально компания говорила, что рестораны закончат работу 14 марта. Этого не произошло. Многие рестораны действительно закрылись в этот день. Некоторые продолжили работу, но организация аргументировала производственными процессами – что их нельзя остановить сразу же, но можно сделать это постепенно.

Работают ли рестораны до сих пор

Да, некоторые работают, но важно понимать одну деталь.

80% приостановили работу, но продолжают выплачивать сотрудникам зарплату. Этими заведениями управляют ЗАО «Москва – Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». Оставшиеся (рабочие) точки действуют по франшизе. То есть самостоятельная организация выкупает право работать под именем и брендом реальной компании.

Обладатель франшизы McDonald’s в России – компания ООО «Развитие Рост». Она входит в состав группы «Росинтер Ресторанс». На официальном сайте группы сказано, что она управляет ресторанами «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша» и развивает международные бренды на основе франчайзинга TGI FRIDAYS и Costa Coffee.

«Фонтанка» сделала интервью с генеральным директором «Развитие Роста» Михаилом Полиновским. Он сказал, что в основном McDonald’s сохраняется в местах транспортных узлов. В Санкт-Петербурге есть пять ресторанов:

  • Пулковское шоссе, 41, А (Аэропорт Пулково).
  • Пулковское шоссе, 41, 3А (Аэропорт Пулково).
  • Площадь Ленина, 6 (Финляндский вокзал).
  • Невский проспект, 85 (Московский вокзал).
  • Набережная Обводного канала, 120 (Балтийский вокзал).

Что касается Москвы, то здесь работают более 10 ресторанов McDonald’s. В интервью ТАСС это подтвердил один сотрудник: «Мы работаем по франшизе. Такой же ресторан есть в аэропорту Шереметьево». McDonald’s открыт в Москве в аэропортах, на Ленинградском вокзале и как окна «МакЭкспресс» возле станций метро.

На официальном сайте McDonald’s есть интерактивная карта со всеми ресторанами на территории России. Мы проверили работу некоторых из них.

Вот на Ленинградском вокзале.

Вот в аэропорту Шереметьево.

Аэропорт Домодедово.

Работу всех этих ресторанов подтверждают и «Яндекс. Карты».

Что касается других городов, то есть такие адреса:

  • Новочебоксарск, улица Винокурова, 42Ж.
  • Казань, улица Саид-Галеева, 4.
  • Казань, улица Баумана, 70А.
  • Пермь, улица Революции, 13.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Maksim Konstantinov, AFLO/Global Look Press
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