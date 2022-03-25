10 адресов, где Mc'Donalds в России еще работает

Остановилась ли работа ресторанов McDonald’s сразу

Нет, не остановилась.

Первоначально компания говорила, что рестораны закончат работу 14 марта. Этого не произошло. Многие рестораны действительно закрылись в этот день. Некоторые продолжили работу, но организация аргументировала производственными процессами – что их нельзя остановить сразу же, но можно сделать это постепенно.

Работают ли рестораны до сих пор

Да, некоторые работают, но важно понимать одну деталь.

80% приостановили работу, но продолжают выплачивать сотрудникам зарплату. Этими заведениями управляют ЗАО «Москва – Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». Оставшиеся (рабочие) точки действуют по франшизе. То есть самостоятельная организация выкупает право работать под именем и брендом реальной компании.

Обладатель франшизы McDonald’s в России – компания ООО «Развитие Рост». Она входит в состав группы «Росинтер Ресторанс». На официальном сайте группы сказано, что она управляет ресторанами «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша» и развивает международные бренды на основе франчайзинга TGI FRIDAYS и Costa Coffee.