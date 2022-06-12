Вкусно – и точка

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Российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России
Дата открытия
12 июня 2022 г.
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Материалы
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