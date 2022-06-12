Разбираем меню нового McDonaldʼs: как выросли цены, почему изменился вкус колы и куда пропала маленькая картошка

Обновленное меню «Вкусно и точка»: омлет с ветчиной, разные вкусы одного блюда, прежние комбо-наборы

Меню доступно на сайте «Скоро тут будут бургеры». В Москве и Московской области 12 июня уже открылись первые 15 ресторанов под новым брендом «Вкусно и точка». Сейчас меню нельзя считать полным – там есть не все позиции. Это объяснил гендиректор сети Олег Пароев. Он утверждает, что на отсутствие некоторых блюд повлияли сложности с упаковкой и логистикой.

Что надо знать о меню «Вкусно и точка» в день запуска:

Большинство блюд остались прежними, но из названия исчезла приставка «Мак»;

Состав всех блюд сохранился почти полностью, позиции в меню меняются на 5%;

Сохраняется утреннее меню. Туда входят блины, варианты яичницы, омлет с ветчиной;

Доступны комбо-наборы (бывшие «маккомбо»). В будущем их станет больше;

«Вкусно и точка» поддерживает семейные традиции McDonaldʼs, поэтому там нет алкоголя;

Стало намного меньше бургеров с салатом. «Чикен Премьер» и «Чикенбургер» его сохранили;

Вкусы блюд могут меняться в зависимости от региона – над этим уже идет работа.

Когда сам McDonaldʼs еще работал в России, то местный бизнес продвигал политику по переходу на российские продукты. К 2020 году планировался полный отказ от зарубежных ингредиентов – это удалось реализовать на 98%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтверждал, что весной 2022-го некоторым ингредиентам все-таки пришлось искать точечную замену. Это может повлиять на вкус.