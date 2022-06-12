Разбираем меню нового McDonaldʼs: как выросли цены, почему изменился вкус колы и куда пропала маленькая картошка
В России снова открылись рестораны McDonaldʼs. Теперь они объединены новым названием – «Вкусно и точка». Именно этот бренд будет развивать новый владелец российской части бизнеса McDonaldʼs Александр Говор. Важно: во «Вкусно и точка» вообще не будет отсылок к McDonaldʼs. Это условие было согласовано во время продажи – правило уже влияет на позиции в меню.
Обновленное меню «Вкусно и точка»: омлет с ветчиной, разные вкусы одного блюда, прежние комбо-наборы
Меню доступно на сайте «Скоро тут будут бургеры». В Москве и Московской области 12 июня уже открылись первые 15 ресторанов под новым брендом «Вкусно и точка». Сейчас меню нельзя считать полным – там есть не все позиции. Это объяснил гендиректор сети Олег Пароев. Он утверждает, что на отсутствие некоторых блюд повлияли сложности с упаковкой и логистикой.
Что надо знать о меню «Вкусно и точка» в день запуска:
- Большинство блюд остались прежними, но из названия исчезла приставка «Мак»;
- Состав всех блюд сохранился почти полностью, позиции в меню меняются на 5%;
- Сохраняется утреннее меню. Туда входят блины, варианты яичницы, омлет с ветчиной;
- Доступны комбо-наборы (бывшие «маккомбо»). В будущем их станет больше;
- «Вкусно и точка» поддерживает семейные традиции McDonaldʼs, поэтому там нет алкоголя;
- Стало намного меньше бургеров с салатом. «Чикен Премьер» и «Чикенбургер» его сохранили;
- Вкусы блюд могут меняться в зависимости от региона – над этим уже идет работа.
Когда сам McDonaldʼs еще работал в России, то местный бизнес продвигал политику по переходу на российские продукты. К 2020 году планировался полный отказ от зарубежных ингредиентов – это удалось реализовать на 98%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтверждал, что весной 2022-го некоторым ингредиентам все-таки пришлось искать точечную замену. Это может повлиять на вкус.
Как и почему во «Вкусно и точка» изменились цены
«Аргументы и Факты» посчитали, что цены в обновленном McDonaldʼs выросли примерно на 10%. Так это объяснил все тот же гендиректор Олег Пароев: «Из-за логистики, инфляции мы вынуждены немного поднять цены, но постараемся оставаться одними из самых доступных фастфуд-ресторанов в России». В дальнейшем цены могут снова измениться.
Пока самым дешевым продуктом остается вафельный рожок – 39 рублей. Креветки в большом комбо будут стоить 482 рубля, отдельно – 365. Это самое дорогое блюдо во «Вкусно и точка». Подорожание отдельных блюд составило 10-15 рублей. Эту информацию подтвердил и Олег Пароев. Она проверяется на сравнении старого и нового меню (даже с поправкой на разные точки).
Мы сравнили цены по фото из конкретного ресторана «Вкусно и точка» с информацией на одном из сайтов со старым меню McDonaldʼs:
- Наггетсы сдали даже дешевле: порцию из 6 штук можно купить за 69 рублей (было 98), из 9 – за 99 (было 157).
- Чизбургер в McDonaldʼs стоил 50 рублей, гамбургер – 48. Во «Вкусно и точка» они уже стоят 59 и 55 рублей.
- Из десертов на девять рублей подорожал вишневый пирожок (теперь – 59). Мороженое в трех вариациях вкусов оценено в 84 рубля, ранее – 70.
- Стоимость чая практически не изменилась: чашка объемом 0,2 обойдется в 55 рублей вместо 50, объемом 0,3 – в 74 вместо 70.
- Рост цен заметен на комбо-наборах. Например, большой комбо-набор с двойным чизбургером будет стоить 287 рублей. Ранее такое же комбо обошлось бы в 215.
- Цена на колу всегда зависела от объема и варьировалась так: 49, 65 и 75 рублей. У «Вкусно и точка» раскладка примерно такая: 69, 79 и 89 рублей.
Сколько блюд уже потерял новый McDonaldʼs и почему кола отличается по вкусу
Мы не можем утверждать их точное количество, потому что знаем не все позиции из полного меню. Пока есть подробности только по нескольким блюдам. Бургер «Биг Мак» и мороженое «МакФлурри» не попали во «Вкусно и точка». Причина: ассоциация с брендом McDonaldʼs. По этой же причине исчез и «Хэппи Мил», но ему владельцы обещают уже скоро найти альтернативу.
В меню нет и «Биг Тейсти». «Комсомольская правда» утверждает, что по нему проблема заключается в авторских правах на бургерный соус. Поэтому альтернатива «Биг Маку» и «Биг Тейсти» будет, но вкус точно окажется другим. Зато в меню «Вкусно и точка» не появится алкоголь – по задумке так нужно для сохранения уюта и комфорта. Нет планов даже по продаже пива.
Кола пока продается во варианте Zero, но владельцы «Вкусно и точка» уже ищут нового поставщика. Поэтому она отличается по вкусу от привычного варианта. Утверждается, что сейчас «Вкусно и точка» пока будет использовать запасы колы – они готовились еще для McDonaldʼs. Есть два основных варианта по новому поставщику газировки – Pepsi и «Черноголовка».
Откуда вообще возникла проблема? Компания Hellenic Bottling Company занимается производством брендов колы в России. Сейчас это производство остановлено. В меню уже доступны такие альтернативы по газировке: чай Lipton, питьевая вода и молочный коктейль. «Фанты», «Спрайта» и других подобных газировок в меню «Вкусно и точка» не будет.
Что еще изменилось: нет маленькой картошки, упаковки без логотипа
• Все блюда подаются в упаковках без логотипа McDonaldʼs. Например, картошка упакована в обычный белый картон. «РИА Новости» утверждают, что в Москве сотрудники узнали название за пять минут до открытия ресторана. Поэтому и все упаковки пока без брендирования – логотип на соусах вообще закрашен маркером. Обновленное лого «Вкусно и точка» появилось на стенах большинства заведений.
• Корреспондент Business FM Александр Астахов побывал на Пушкинской, где проходило открытие обновленного McDonaldʼs. Он заметил важную деталь: «Сначала звучали привычные всем слова «Свободная касса!», но потом сотрудники сказали, что им запретили выкрикивать эти слова». Сотрудники практически не ходят по залу – на скорость обслуживания это не влияет.
• Анонсировано, что «МакАвто» и «МакКафе» продолжат работу с новым названием. Позже у них будет запущена доставка. Поменяется и название мобильного приложения. Сейчас оно переименовано в «Мой бургер», но это был временный вариант до представления официального имени. В приложении обновляется карта с открытыми ресторанами (пока без названия).
Для каждого заведения на ней можно посмотреть доступное меню с ценами.
• Главное и заметное изменение: объем некоторых блюд. Возможно, это связано с уже известными проблемами с упаковкой. Из меню пока исчезла маленькая порция картошки. В некоторых ресторанах доступна только средняя картошка фри, в других – средняя и большая. Нет и кофе в большом объеме. Зато по количеству наггетсов есть варианты: 4,6,9 или 18 штук (было 20).
Оч полезный материал для ценителей).