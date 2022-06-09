На что похож новый лого McDonald’s и за что его критикуют: разбираем мнения дизайнеров и мемы соцсетей

Вот комментарий веб-дизайнера Марии Ткачевой в беседе с «МК в Питере»: «На мой взгляд, логотип неплохой, но цвета грязноваты. Да, картошка читается, общая композиция складывается в узнаваемую букву, что может расцениваться как издевка над Макдональдсом. Но вот этот кружок лично у меня больше ассоциируется с кетчупом для картошки».

А это мнение дизайнера Дениса Суворова для Blitz+: «Само построение композиции на логотипе максимально неудачное. Он сейчас вообще не отвечает на вопрос, чем занимается бренд. Очень плохо, что по смыслу логотип напоминает латвийский маркетплейс. Если твой бренд вызывает ассоциацию с другим – это не есть хорошо. Если смотреть на цвета, то они кажутся грязными, – не самое удачное сочетание, которое можно придумать».

Основатель брендингового агентства Repina Branding Валерия Репина в интервью «Секрету фирмы»: заявила: «Но опубликованные товарные знаки вызывают недоумение. И тут дело даже не в отсутствии уникальности, ведь многие товарные знаки известных компаний очень простые. Проблема в том, что форма и сочетание цветов выглядят несовременно, грузно и подходят больше для местечковой заправки, нежели для общепита».