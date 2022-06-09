На что похож новый лого McDonald’s и за что его критикуют: разбираем мнения дизайнеров и мемы соцсетей
7 июня. Сеть ресторанов, которая придет на замену McDonald’s, представила карту с точками, которые впервые откроются в Москве.
9 июня. Эта же сеть показала новый логотип. Картинка выглядит так:
Что она значит
В интервью «Коммерсанту» пресс-служба компании объяснила свой выбор. Логотип состоит из:
- Желто-оранжевого круга. Это бургер;
- Двух желтых линий. Это палочки картофеля-фри;
- Сам логотип изображен на зеленом фоне. Это показатель высокого качества еды и обслуживания, к которому привыкли посетители McDonald’s.
В соцсетях шутят и говорят о плагиате
Вот реакции пользователей в соцсетях. Разумеется, много шуток:
Есть пользователи, которым новый вариант нравится больше:
Что думают дизайнеры
Вот цитаты из блога «Логомашины» на сайте vc.ru:
- «Дизайнеры выбрали «неаппетитные» цвета для сети ресторанов, куда люди приходят быстро и вкусно поесть. Темные оттенки не вызывают желания зайти внутрь ресторана и заказать любимый бургер»;
- «В логотипе нарушен один из принципов дизайна – контрастность. Красные и оранжевые элементы издалека невозможно будет отличить»;
- «В логотипе акцент сделан на цвета, а не на композицию: красная точка визуально кажется более массивной, чем две оранжевые палочки. Это мешает восприятию лого в целом и у зрителя появляется ощущение, что красный цвет «выталкивает» остальные элементы из композиции»;
- «Основная проблема нового логотипа Макдоналдса – сложность его размещения на фирменных носителях»;
- «Сама форма элементов логотипа не уникальна: на рынке уже существуют компании с похожими логотипами»;
- «Сама форма элементов логотипа не уникальна: на рынке уже существуют компании с похожими логотипами».
Еще «Логомашина» предложила варианты для исправления ситуации, чуть подкорректировав новый логотип. Основной вариант – желтый, но есть и ярко-зеленый.
Вот комментарий веб-дизайнера Марии Ткачевой в беседе с «МК в Питере»: «На мой взгляд, логотип неплохой, но цвета грязноваты. Да, картошка читается, общая композиция складывается в узнаваемую букву, что может расцениваться как издевка над Макдональдсом. Но вот этот кружок лично у меня больше ассоциируется с кетчупом для картошки».
А это мнение дизайнера Дениса Суворова для Blitz+: «Само построение композиции на логотипе максимально неудачное. Он сейчас вообще не отвечает на вопрос, чем занимается бренд. Очень плохо, что по смыслу логотип напоминает латвийский маркетплейс. Если твой бренд вызывает ассоциацию с другим – это не есть хорошо. Если смотреть на цвета, то они кажутся грязными, – не самое удачное сочетание, которое можно придумать».
Основатель брендингового агентства Repina Branding Валерия Репина в интервью «Секрету фирмы»: заявила: «Но опубликованные товарные знаки вызывают недоумение. И тут дело даже не в отсутствии уникальности, ведь многие товарные знаки известных компаний очень простые. Проблема в том, что форма и сочетание цветов выглядят несовременно, грузно и подходят больше для местечковой заправки, нежели для общепита».