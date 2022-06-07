Где и когда откроются первые рестораны нового McDonald’s – все адреса

Где откроется McDonald’s в Москве

Большая бронная, 29 (Пушкинская);

Новый Арбат, 5 (Арбатская)

Красная Пресня, 31 (Краснопресненская)

Ленинградское шоссе, 63, корпус 1 (Беломорская)

Каширское шоссе, 61/15 (Каширская);

Улица Большая Дорогомиловская, 8а (Киевская);

Улица Большая Ордынка, 21, строение 2 (Третьяковская/Новокузнецкая);

Улица Покрышкина, 2 (Юго-Западная);

Улица Бутырская, 77, строение 2 (Дмитровская);

Проспект Маршала Жукова, 31, корпус 2 (Народное ополчение);

Коломенский проезд, 7б (Коломенская);

Улица Люблинская, 165, корпус 1а (Марьино);

Одинцово: Можайское шоссе, 133;

Химки: Ленинградское шоссе, владение 30а;

Реутов: Носовихинское шоссе, 12.

Об открытии в других регионах компания объявит отдельно.

Что происходило с McDonald’s после приостановки работы

У компании было в стране 850 ресторанов, большую часть она временно закрыла с 14 марта. Но некоторые точки, открытые по франшизе, продолжали работать. В основном это рестораны в Сибири, но также есть было точек на вокзалах Москвы и Петербурга.

В течение двух месяцев официальных новостей о будущем бизнеса не было, пока в мае McDonald’s не объявил о продаже бизнеса. Компанию купил Александр Говор, один из трех российских франчайзи компании. Он анонсировал не только перезапуск ресторанов, но и расширение сети до 1000 точек.

Какое будет меню, неизвестно. Судя по слухам, оно не сильно изменится как по позициям, так и по вкусу, поскольку большую часть ингредиентов российский McDonald’s получал от местных поставщиков. Новое название и логотип тоже не раскрыты. Говор рассказывал, что среди предложенных ему вариантов были «Макдак», «Едим дома», «Детский» и «МакГовор», но он от них отказался.