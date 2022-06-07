Где и когда откроются первые рестораны нового McDonald’s – все адреса
Рестораны McDonald’s спустя три месяца после приостановки начнут перезапускать под новым брендом. Первые 15 точек откроются в Москве и Московской области.
Где откроется McDonald’s в Москве
- Большая бронная, 29 (Пушкинская);
- Новый Арбат, 5 (Арбатская)
- Красная Пресня, 31 (Краснопресненская)
- Ленинградское шоссе, 63, корпус 1 (Беломорская)
- Каширское шоссе, 61/15 (Каширская);
- Улица Большая Дорогомиловская, 8а (Киевская);
- Улица Большая Ордынка, 21, строение 2 (Третьяковская/Новокузнецкая);
- Улица Покрышкина, 2 (Юго-Западная);
- Улица Бутырская, 77, строение 2 (Дмитровская);
- Проспект Маршала Жукова, 31, корпус 2 (Народное ополчение);
- Коломенский проезд, 7б (Коломенская);
- Улица Люблинская, 165, корпус 1а (Марьино);
- Одинцово: Можайское шоссе, 133;
- Химки: Ленинградское шоссе, владение 30а;
- Реутов: Носовихинское шоссе, 12.
Об открытии в других регионах компания объявит отдельно.
Что происходило с McDonald’s после приостановки работы
У компании было в стране 850 ресторанов, большую часть она временно закрыла с 14 марта. Но некоторые точки, открытые по франшизе, продолжали работать. В основном это рестораны в Сибири, но также есть было точек на вокзалах Москвы и Петербурга.
В течение двух месяцев официальных новостей о будущем бизнеса не было, пока в мае McDonald’s не объявил о продаже бизнеса. Компанию купил Александр Говор, один из трех российских франчайзи компании. Он анонсировал не только перезапуск ресторанов, но и расширение сети до 1000 точек.
Какое будет меню, неизвестно. Судя по слухам, оно не сильно изменится как по позициям, так и по вкусу, поскольку большую часть ингредиентов российский McDonald’s получал от местных поставщиков. Новое название и логотип тоже не раскрыты. Говор рассказывал, что среди предложенных ему вариантов были «Макдак», «Едим дома», «Детский» и «МакГовор», но он от них отказался.