Как «Рик и Морти» сделал сычуаньский соус из 90-х популярным 20 лет спустя – и McDonald’s ввел его в ресторанах
В 1998 году McDonaldʼs выпустил сычуаньский соус. Это стало рекламной акцией перед выходом фильма «Мулан». McDonaldʼs подавал сычуаньский соус с отсылками к традиционному китайскому соусу. С ним вместе в наборе «Хэппи Мил» шли традиционные игрушки по фильму «Мулан» и наггетсы. Позже сычуаньский соус появился в сериале «Рик и Морти».
Откуда в сериале «Рик и Морти» возник сычуаньский соус – и к чему это привело
Третий сезон «Рика и Морти» начался с серии, где Рик рассказывал о сычуаньском соусе. Это происходило во время мозговой симуляции. Рик переносился в прошлое внутри своей памяти, где снова пробовал этот соус. Дэниел Корнвелиус там же называл этот соус восхитительным. Позже они регулярно вспоминали его несколько раз – Рик сделал соус своей мотивацией.
В той серии Рик возвращался именно в эпоху, когда McDonaldʼs впервые выпускал сычуаньский соус. Видео с сычуаньским соусом из серии «Рика и Морти» собрало 5,7 миллиона просмотров на ютубе. По сюжету Рик стал одержимым этим соусом, но говорил о связи памяти и реальности. То место в прошлом из 1998-го оставалось единственным, где он мог до него добраться.
Позже создатель сериала Джастин Ройланд неожиданно высказался о соусе, который вставил в «Рика и Морти»: «Это была реальная история о том, что я чертовски люблю этот соус. Это чертовски хорошо». Но там же добавил, что со временем вкусовые рецепторы меняются. Когда Ройланд попробовал этот соус через много лет, то посчитал его вкус отвратительным.
На ютуб-канале «Рика и Морти» есть большой монолог Рика по ситуации с соусом. Рик кричал, что одержимость соусом для наггетсов может продлиться еще девять сезонов. Его слова: «Я движим тем, что нашел этот соус. Это то, что нужно. Это приведет нас к концу, Морти! Еще девять сезонов, пока я не получу сычуаньский соус! Еще 97 лет, Морти!»
В 2017 году McDonaldʼs впервые попытался вернуть сычуаньский соус. Тогда вышло отдельное обращение к фанатам сериала, чтобы они вели себя адекватно. Все это привело к массовым беспорядкам в McDonaldʼs – за них даже пришлось отдельно извиняться создателю «Рика и Морти» Джастину Ройланду. Сам он получил в подарок от McDonaldʼs бутылку соуса.
Тогда в один из ресторанов McDonaldʼs даже приезжала полиция. Некоторые фанаты сериала лезли на прилавки и вытаскивали упаковки соуса. Они переодевались в костюмы по сериалу, но перед заказом натыкались на недостаток соуса. В то время было всего 20 пакетов в ограниченном количестве ресторанов. Фанаты выкрикивали название соуса и давили на сотрудников McDonaldʼs.
В тот момент Ройланд удивлялся, что вокруг возникла такая одержимость соусом. Он обращался к фанатам сериала: «Ребята, это просто гребаный соус». Заодно он объяснил, почему вообще произошла эта ситуация и восхитился работниками McDonaldʼs. Люди ожидали от McDonaldʼs глобальную акцию без ограничений по количеству упаковок соуса. А получили ограничения.
После этого на реддите было много шуточных вопросов по поводу соуса – все этому удивлялись. Многие до выхода третьего сезона «Рика и Морти» даже не знали о существовании такого соуса. Он был забытой рекламной акцией McDonaldʼs. Из-за популярности сериала и отсылок к вкусу соуса все вокруг захотели его попробовать, а McDonaldʼs использовал такое желание для их привлечения.
Как McDonaldʼs потом возвращал сычуаньский соус – что из этого получилось
• Что вообще представляет собой сычуаньский соус из McDonaldʼs. Это темно-коричневый соус, в который добавлены яблочный уксус и обжаренное кунжутное масло. В 1998 году запуск сычуаньского соуса казался людям чем-то революционным. Сам McDonaldʼs так оценивал вкус сычуаньского соуса: «Он имеет оттенки сои, чеснока, имбиря и легкие нотки уксуса».
• McDonaldʼs убирал сычуаньский соус, когда раскрутка фильма закончилась. Эксклюзивная упаковка из 1998-го позже успешно продавалась на Ebay за 14,7 тысячи долларов. Это произошло именно после упоминания соуса в сериале «Рик и Морти». Параллельно люди называли соус лучшим из всех, который были в ассортименте McDonaldʼs. Этот соус отсутствовал в McDonaldʼs почти 20 лет.
• Когда McDonaldʼs в 2018-м временно вернул соус для акции, толпу людей уже контролировала полиция. Одну упаковку соуса позже перепродавали за 200 долларов. McDonaldʼs еще раз возвращал соус из-за петиции фанатов сериала «Рик и Морти». Петиция за появление соуса в McDonaldʼs собрала почти 40 тысяч подписей. McDonaldʼs согласился и все-таки отправил в рестораны упаковки соуса.
• USA Today проводил с экспертами тестирование вкуса сычуаньского соуса. Выводы смешанные, но всем хотелось съесть его еще раз. McDonaldʼs никогда не планировал вводить сычуаньский соус в меню на постоянной основе. Чаще всего в ресторанах или приложении McDonaldʼs соус появляется максимум на пять-семь дней. Часто это привязывается к выходу «Рика и Морти».
• Сычуаньский соус известен по названию, связанному с провинцией Сычуань в Китае. Там его делают по рецепту, отличающемуся от блюда в McDonaldʼs. Это не мешало китайцам протестовать – в первой промо-рекламе использовались расовые стереотипы. Китайско-американский студент Корнельского университета утверждал: «Вы даже не должны быть китайцем, чтобы обидеться».
• Весной 2022 года McDonaldʼs снова объявил о возвращении сычуаньского соуса. Теперь соус стал эксклюзивным товаром для пользователей мобильного предложения. За все время до этого McDonaldʼs продавал сычуаньский соус только три раза. В 2022 году McDonaldʼs отказывался от ассоциаций с «Риком и Морти», хотя до этого делал его частью рекламных акций.
Рецепт сычуаньского соуса – когда он снова будет в McDonaldʼs
Как приготовить сычуаньский соус – тот, который упоминается в «Рике и Морти». Основные ингридиенты по одному из вариантов от фанатского сайта «Рика и Морти»:
- Шесть средних зубчиков чеснока;
- Шесть столовых ложек коричневого сахара;
- 250 миллилитров говяжьего бульона;
- Две столовые ложки соевого соуса;
- Две чайные ложки корня имбиря;
- Столовая ложка крахмала;
- Столовая ложка красного молотого перца.
Все ингредиенты (без крахмала) нужно перемешивать в кастрюле и держать на огне примерно пять минут. Позже четверть приготовленного надо перемешать с крахмалом в отдельной чашке, потом добавить обратно и снова поставить на огонь. «Лайфхакер» давал немного другой рецепт, но и его можно применить. Есть и еще один расширенный рецепт с добавками.
В последние годы новые сезоны «Рика и Морти» выходят регулярно. Шестой сезон анонсирован на осень 2022 года. Дата выхода – 4 сентября 2022 года. Там будет десять серий по 23 минуты. Можно ожидать, что к выходу следующей части «Рика и Морти» McDonaldʼs устроит новую акцию с сычуаньским соусом. Тогда это будет совмещено именно с премьерной серией.
В России попробовать сычуаньский соус из McDonaldʼs в ближайшее время не получится. Напоминаем: McDonaldʼs больше не работает в стране – теперь на его месте сеть «Вкусно – и точка». Владельцы сети «Вкусно – и точка» не могут использовать культовые блюда из McDonaldʼs. Это касается названия и рецептов их приготовления. Зато там ожидаются новые вкусы по регионам.