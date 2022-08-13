Как «Рик и Морти» сделал сычуаньский соус из 90-х популярным 20 лет спустя – и McDonald’s ввел его в ресторанах

Откуда в сериале «Рик и Морти» возник сычуаньский соус – и к чему это привело

Третий сезон «Рика и Морти» начался с серии, где Рик рассказывал о сычуаньском соусе. Это происходило во время мозговой симуляции. Рик переносился в прошлое внутри своей памяти, где снова пробовал этот соус. Дэниел Корнвелиус там же называл этот соус восхитительным. Позже они регулярно вспоминали его несколько раз – Рик сделал соус своей мотивацией.

В той серии Рик возвращался именно в эпоху, когда McDonaldʼs впервые выпускал сычуаньский соус. Видео с сычуаньским соусом из серии «Рика и Морти» собрало 5,7 миллиона просмотров на ютубе. По сюжету Рик стал одержимым этим соусом, но говорил о связи памяти и реальности. То место в прошлом из 1998-го оставалось единственным, где он мог до него добраться.

Позже создатель сериала Джастин Ройланд неожиданно высказался о соусе, который вставил в «Рика и Морти»: «Это была реальная история о том, что я чертовски люблю этот соус. Это чертовски хорошо». Но там же добавил, что со временем вкусовые рецепторы меняются. Когда Ройланд попробовал этот соус через много лет, то посчитал его вкус отвратительным.

На ютуб-канале «Рика и Морти» есть большой монолог Рика по ситуации с соусом. Рик кричал, что одержимость соусом для наггетсов может продлиться еще девять сезонов. Его слова: «Я движим тем, что нашел этот соус. Это то, что нужно. Это приведет нас к концу, Морти! Еще девять сезонов, пока я не получу сычуаньский соус! Еще 97 лет, Морти!»