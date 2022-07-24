Чтобы вернуть мороженое «МакФлури», надо придумать для «Вкусно – и точка» другое проворачивание ложки – там патент «Макдональдса»
Российский аналог McDonald’s «Вкусно – и точка» объявил, что создаст свою версию мороженого «МакФлури». «Вкусно – и точка» уже сделал аналоги большинства блюд McDonald’s под другим названием, но именно с «МакФлури» возникла проблема – из-за особой запатентованной технологии.
Гендиректор «Вкусно – и точка» Олег Пароев объясняет: «Для производства мороженого «Макдоналдс» использует запатентованную технологию – флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом. В самое ближайшее время мы представим замену «МакФлури», которую, опять-таки, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия».
Создатель «МакФлури» сам удивлен, что его технология уникальна – просто полая ложка квадратной формы
«МакФлури» – это мороженое, где помимо него есть и начинка: шоколадная крошка и вкусовой наполнитель (например, клубничный джем). Стакан с «МакФлури» закрыт крышкой, в которой есть отверстие для ложки – с помощью нее люди сами перемешивают начинку и мороженое. Только в Австралии и Новой Зеландии работники McDonald’s заранее все смешивают.
Эту технологию придумал изобретатель Рон Маклеллан, который до сих пор удивлен, что такая простая идея прославила его: «Я никогда не ожидал, что мое творение облетит весь земной шар, и страны будут смешивать свои уникальные вкусы».
Почему ложка такая большая и квадратная? McDonald’s объясняет: ложка такой формы лучше крепится, точно не сломается и так гораздо легче перемешивать мороженое. А сама ложка сделана полой, чтобы сэкономить на пластике.
Но в медиа больше обсуждалась не ложка, а стаканчик «МакФлури». В начале нулевых в Великобритании обратили внимание, что в стаканах «МакФлури» застревают ежи. Зоозащитники обратились к McDonald’s, и компания ответила согласием на изменение стаканчика – хотя это стоило больших средств.
Какие необычные вкусы есть у «МакФлури»
И как раз свои вкусы, которые адаптированы под разные страны, – фишка «МакФлури».
🍧 Аргентина – бутербродная паста дульсе де лече
🍧 Великобритания – кремовое яйцо
🍧 США – яблочный пирог
🍧 Таиланд – тирамису
🍧 Филиппины – кит-кат с зеленым чаем
🍧 ЮАР – лайм и шоколад
🍧 Индонезия – кокос и клубничный чизкейк