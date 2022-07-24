Чтобы вернуть мороженое «МакФлури», надо придумать для «Вкусно – и точка» другое проворачивание ложки – там патент «Макдональдса»

Российский аналог McDonald’s «Вкусно – и точка» объявил, что создаст свою версию мороженого «МакФлури». «Вкусно – и точка» уже сделал аналоги большинства блюд McDonald’s под другим названием, но именно с «МакФлури» возникла проблема – из-за особой запатентованной технологии.

Гендиректор «Вкусно – и точка» Олег Пароев объясняет: «Для производства мороженого «Макдоналдс» использует запатентованную технологию – флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом. В самое ближайшее время мы представим замену «МакФлури», которую, опять-таки, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия».

Создатель «МакФлури» сам удивлен, что его технология уникальна – просто полая ложка квадратной формы

«МакФлури» – это мороженое, где помимо него есть и начинка: шоколадная крошка и вкусовой наполнитель (например, клубничный джем). Стакан с «МакФлури» закрыт крышкой, в которой есть отверстие для ложки – с помощью нее люди сами перемешивают начинку и мороженое. Только в Австралии и Новой Зеландии работники McDonald’s заранее все смешивают.

Эту технологию придумал изобретатель Рон Маклеллан, который до сих пор удивлен, что такая простая идея прославила его: «Я никогда не ожидал, что мое творение облетит весь земной шар, и страны будут смешивать свои уникальные вкусы».