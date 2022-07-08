Почему из ресторанов «Вкусно и точка» пропадет картофель фри – такая проблема была не только в России
Ресторанная сеть «Вкусно и точка» только недавно начала свою работу, но уже столкнулась с неприятной и даже нестандартной проблемой. Она связана с картофелем фри – в некоторых из только что открытых ресторанов ее просто не будет.
Что говорят в компании
РБК сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу «Вкусно и точка»:
«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России».
Пока что это временная проблема – и затронет она не все вновь открывшиеся рестораны, а только часть. Компания не сообщает, какие именно точки пострадают, но заявляет: руководители уже обсуждают решение проблемы – в полном объеме картофель во «Вкусно и точка» будет продаваться с осени. Тогда начнется новый урожай.
Компании уже ответил Минсельхоз РФ:
«Картошка есть – и точка.
Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует.
Также нужно отметить, что в этом году посевная площадь под культурой в организованном секторе увеличилась. По предварительным данным, она превысила 290 тыс. га, что на 4% больше показателя прошлого года. В настоящее время выкопано уже 105 тыс. тонн картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних.
Минсельхоз России ожидает прироста валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе. Это позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки».
Кто занимается поставками картофеля для «Вкусно и точка»
Поставщик один – компания ООО «ЛВМ Рус». Это продукт объединения компании «Белая дача» и голландской фирмы Lamb Weston Meijer. Изначально планировалось, что «Белой даче» принадлежит 75% предприятия (100 тысяч тонн готовой продукции в год при инвестициях в 120 млн евро), а 25% – партнеру. Но чуть позже соотношение изменилось, поскольку Lamb Weston Meijer увеличивала долю.
Важнейшие моменты по этой теме:
- «Белая дача» пыталась запустить проект по производству отечественного картофеля фри в 2000-м и в 2014-м – тогда все срывалось;
- В 2016 году «Белая дача» подписала соглашения с голландцами и американцами: «Они побоялись идти на 100% в Россию и проинвестировали четверть»;
- В 2021-м основатель «Белой дачи» Виктор Семенов подтвердил, что вышел из бизнеса по производству картофеля фри. Он говорил: «Я никогда не собирался, честно говоря, заниматься картофелем. Но мне было стыдно смотреть, как Россия, картофельная держава, все последние 30 лет 100% картофеля фри завозила из Польши и из Голландии».
Крупная проблема с того момента была лишь раз – и она случилась на фоне коронавируса. В 2020-м Семенов говорил, что «Белая дача» приостановила работу предприятия по производству картошки фри:
«Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Мы людям платим зарплату, кого-то в отпуска отправили. У нас на складах более 20 тысяч тонн готового картофеля. Готовились к лету, потому что в любом случае в летние месяцы мы не работаем, так технология построена. Плановая остановка должна была быть в июле-августе, а теперь еще плюс три месяца из-за сокращения потребления».
По данным РБК, ООО «ЛФМ Рус» держит один завод по производству готового картофеля фри – с 2018 года он находится в Липецкой области. На тот момент у поставщика заказывали, как говорили в самой компании, мизер, который составлял всего 10%.
Были ли раньше проблемы у McDonald's с картофелем
Да, были, но не у России. Несмотря на некоторые плохие по степени урожайности картофеля года (например, 2020-й и 2021-й), McDonald's ни разу не убирал картофельные блюда из меню и даже не уменьшал порции. В других странах такие проблемы были. Вот примеры:
- 2018 год: в Великобритании была только средняя порция картофеля, но такое длилось всего два месяца;
- 2021 год: местные рестораны McDonald's ограничили картофель фри до использования маленькой порции. Такое решение было принято из-за неурожая картофеля;
- Февраль-2022: были проблемы с продажей картофеля фри в Тайване, Малайзии и Японии. Азиатские рестораны полагаются на поставки картофеля из стран Северной Америки, в частности – из Канады. В тот момент там были сильные наводнения, что и повлияло на поставки;
- Июнь-2022: McDonald's приостановил продажу картофеля в ряде стран. Это связано с логистическими проблемами.