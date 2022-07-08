Почему из ресторанов «Вкусно и точка» пропадет картофель фри – такая проблема была не только в России

Что говорят в компании

РБК сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу «Вкусно и точка»:

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России».

Пока что это временная проблема – и затронет она не все вновь открывшиеся рестораны, а только часть. Компания не сообщает, какие именно точки пострадают, но заявляет: руководители уже обсуждают решение проблемы – в полном объеме картофель во «Вкусно и точка» будет продаваться с осени. Тогда начнется новый урожай.

Компании уже ответил Минсельхоз РФ:

«Картошка есть – и точка.

Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует.

Также нужно отметить, что в этом году посевная площадь под культурой в организованном секторе увеличилась. По предварительным данным, она превысила 290 тыс. га, что на 4% больше показателя прошлого года. В настоящее время выкопано уже 105 тыс. тонн картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних.

Минсельхоз России ожидает прироста валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе. Это позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки».