В McDonaldʼs в России появилось пиво – как так вышло и что это значит
McDonaldʼs в России теперь продает пиво. Первые сообщения об этом появились в телеграм-каналах. Они касались точки McDonaldʼs на Ленинградском вокзале. «Комсомольская правда» делала о ее работе большой репортаж, где рассказывала о сложных условиях. Уже несколько месяцев этот McDonaldʼs работает без перерывов и принадлежности к бренду «Вкусно – и точка».
Идеология McDonaldʼs – почему в оригинальном меню нет алкоголя
McDonaldʼs позиционирует себя семейным брендом. Образ выстраивался с момента основания. Особенно сильно он развит в США – там невозможно найти точки McDonaldʼs с алкоголем. Хотя местные жители просят руководство McDonaldʼs включить в меню хотя бы пиво. В 1983 году исключение чуть не получил калифорнийский ресторан, но и он отозвал запрос об алкоголе.
Сайт The Travel находил минимум десять McDonaldʼs в разных странах, где продается алкоголь. Везде доступно только пиво. Например, это распространяется почти на каждый ресторан Португалии. Там на пивоварнях производится пиво Sagres – этот пивной бренд существует с 1940 года. Посетители португальского McDonaldʼs подтверждали, что пиво Sagres и правда есть в меню.
В России McDonaldʼs никогда не продавал алкоголь. Хотя его конкуренты KFC и Burger King давно имеют пиво в меню.
Кто и где заметил пиво в России – можно ли вообще его купить в McDonaldʼs
Телеграм-канал радио «Говорит Москва» и другие источники опубликовали одинаковые сообщения со ссылкой на посетителей. Там утверждалось, что в ресторанах «Вкусно – и точка» появилось пиво. Для него есть отдельная реклама – это светлое пиво «Старый Мельник». В меню предлагается банка объемом 0,45 за 180 рублей.
В твиттере сохранилось такое фото:
Пресс-служба «Вкусно – и точка» отреагировала на ситуацию с продажей алкоголя. Ее высказывание опубликовала «Газета.Ru». Вот ключевая часть: «Это не ресторан сети «Вкусно – и точка». Это предприятие, расположенное на Ленинградском вокзале. Оно принадлежит бывшему франчайзинг партнеру McDonaldʼs, ООО «Развитие Рост».
Телеграм-канал «Хэппи Мил» пишет, что другие люди заметили пиво и на Московском вокзале. Там пиво было в «Мак Кафе», но купить его читатель канала не смог.
Важно разделять франшизные McDonaldʼs и сеть «Вкусно – и точка»
Мы подробно разбирали ситуацию с работой McDonaldʼs по франшизе. Компания ООО «Развитие Рост» может продавать продукцию McDonaldʼs в России. Именно ей принадлежит то самое предприятие на Ленинградском вокзале. Это заведение не входит в сеть «Вкусно – и точка», поэтому выстраивает продажи по собственным правилам. Они распространяются и на пиво.
ТАСС писал со ссылкой на источники, что до 2023 года рестораны McDonaldʼs могут работать в России по франшизе. Оказалось, что контрактное решение распространялось всего на четыре заведения, которые расположены на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Ими и владеет ООО «Развитие Рост» – по соглашению американская корпорация не заберет у нее франшизу.
«Вкусно – и точка» не может повлиять на работу подобных заведений, хотя и пытается. Прямо перед запуском первого ресторана руководство «Вкусно – и точка» объявило, что рестораны по франшизе больше не откроются под брендом McDonaldʼs. Владелец сети Александр Говор тогда сразу сказал: «Мы будем рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом».
«Фонтанка» разбирала, почему рестораны McDonaldʼs под владением ООО «Развитие Рост» все-таки работают. «Вкусно – и точка» их не забрала, но и договор с McDonald's был расторгнут. Параллельно в открытых McDonaldʼs наполовину сократился ассортимент. Руководитель «Развития Рост» Михаил Полиновский называл это временным явлением и связывал с логистическими трудностями.
Сейчас безымянные McDonaldʼs ни от кого не зависят. Но вынужденно закрасили эмблемы и убрали прямую связь с брендом.
«Вкусно – и точка» сразу отказалась от продажи алкоголя – и подтверждает это сейчас
У конкурентов McDonaldʼs и «Вкусно – и точка» пиво включено в меню. Когда в России произошла передача бизнеса, «Вкусно – и точка» пообещала сохранение семейной идеологии. Об этом рассказывал гендиректор сети Олег Пароев. Его слова: «Ни пива, ни другой алкогольной продукции мы для себя не рассматриваем». Другие руководители это подтверждали.
Мы проверили сайт «Вкусно – и точка» и приложение. Там действительно нет следов возможного появления алкоголя в ассортименте. Доступно четыре вида напитков: горячие, прохладительные, соки, молочные коктейли. Ни в одном разделе нет пива, зато для заказа по-прежнему доступна оригинальная кола. Напоминаем: KFC и Burger King уже перешли на напитки «Черноголовки».