В McDonaldʼs в России появилось пиво – как так вышло и что это значит

Идеология McDonaldʼs – почему в оригинальном меню нет алкоголя

McDonaldʼs позиционирует себя семейным брендом. Образ выстраивался с момента основания. Особенно сильно он развит в США – там невозможно найти точки McDonaldʼs с алкоголем. Хотя местные жители просят руководство McDonaldʼs включить в меню хотя бы пиво. В 1983 году исключение чуть не получил калифорнийский ресторан, но и он отозвал запрос об алкоголе.

Сайт The Travel находил минимум десять McDonaldʼs в разных странах, где продается алкоголь. Везде доступно только пиво. Например, это распространяется почти на каждый ресторан Португалии. Там на пивоварнях производится пиво Sagres – этот пивной бренд существует с 1940 года. Посетители португальского McDonaldʼs подтверждали, что пиво Sagres и правда есть в меню.

В России McDonaldʼs никогда не продавал алкоголь. Хотя его конкуренты KFC и Burger King давно имеют пиво в меню.

Кто и где заметил пиво в России – можно ли вообще его купить в McDonaldʼs

Телеграм-канал радио «Говорит Москва» и другие источники опубликовали одинаковые сообщения со ссылкой на посетителей. Там утверждалось, что в ресторанах «Вкусно – и точка» появилось пиво. Для него есть отдельная реклама – это светлое пиво «Старый Мельник». В меню предлагается банка объемом 0,45 за 180 рублей.

В твиттере сохранилось такое фото: