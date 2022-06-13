За пару дней до возвращения McDonald’s домен vkusno-i-tochka.ru выставлен на продажу за 300 миллионов – там сейчас кулинарный сайт
McDonaldʼs в России теперь называется «Вкусно и точка» – под таким названием объединены все 850 его точек. Казалось, сети нужен и сайт с подобным названием.
И он есть. Сайт vkusno-i-tochka.ru уже существует. Но к этой сети питания он совсем не относится. Сайт работает с 2021 года, и на нем публикуются рецепты.
Вот что еще известно:
- Домен был зарегистрирован 10 июня 2022 года. Как раз незадолго до того, как сеть питания в России получила такое название.
- В тот же день домен был выставлен на продажу. Цена – 298 700 000 рублей.
- Данные владельца скрыты.
РБК узнал, что домен действительно выставлен на продажу, но переговоры пока ни с кем не ведутся. Пресс-служба «Вкусно и точка» заявила, что не выкупала этот домен – выкуплен ряд других доменных имен под различные варианты названий.
А еще в мае была такая новость:
Технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменных имен REG.RU Илья Лисс считает, что домен как таковой не имеет высокой ценности, но этот конкретный адрес может представлять «интерес для определенного покупателя».
Он добавил, что количество продаж доменов-миллионников выросло с начала пандемии, но сделки стоимостью больше 10 миллионов – до сих пор редкость даже в теневом секторе вторичного рынка.