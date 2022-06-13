За пару дней до возвращения McDonald’s домен vkusno-i-tochka.ru выставлен на продажу за 300 миллионов – там сейчас кулинарный сайт

McDonaldʼs в России теперь называется «Вкусно и точка» – под таким названием объединены все 850 его точек. Казалось, сети нужен и сайт с подобным названием.

И он есть. Сайт vkusno-i-tochka.ru уже существует. Но к этой сети питания он совсем не относится. Сайт работает с 2021 года, и на нем публикуются рецепты.