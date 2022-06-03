Александр Говор
McDonaldʼs
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Что рассказывает новый владелец McDonald’s в России: сеть вырастет до 1000 ресторанов, управление из Новокузнецка, название еще не выбрали
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Александр Говор дал развернутое интервью Forbes о покупке McDonald’s в России. С 2015 года он был одним из российских франчайзи, веной 2022-го стал владельцем всего бизнеса. Пересказываем главное из разговора.
Как стал франчайзи в 2015 году
- «Совершенно случайно» узнал о продаже франшизы в 2015 году. Прилетел в Москву по делам, услышал разговор о продаже бизнеса McDonald’s, спросил про конкурс – и решил участвовать;
- Собеседование проходил лично у Хамзата Хасбулатова – бывшего президента McDonald's в России и Восточной Европе. Разговор не получался, «общались на резких тонах», в конце концов Говор ушел со встречи, сказав: «На сегодняшний день я вам нужен больше, чем вы мне, и порядочнее человека для франшизы вы не найдете»;
- Несмотря на сложное собеседование, франшизу в Сибири продали Говору. Сделку оформляли полгода, ее согласовывали в европейском офисе Лондона и центральном офисе Чикаго, а Говор прошел обучение в McDonald’s;
- Открыть один ресторан в сибирском ТЦ стоит 30 миллионов рублей. Построить с нуля – 300 миллионов. Еще до заключения сделки Говор предупреждал, что прибыли не будет минимум пять лет;
- Одна из главных сложностей в Сибири – логистика. В год на этом теряли около 70 миллионов рублей, на развитие бизнеса потратили почти 5 миллиардов рублей вместо 3 миллиардов планируемых.
О работе после 24 февраля
- В марте McDonald’s хотел полной приостановки в России. Двое франчайзи согласились, а третий, Говор, отказался. «Вы вводите санкции свои, закрываете. Я не могу вводить санкции против своих гостей и своей страны»;
- К началу 2022 года 98% продукции McDonald’s получал от российских поставщиков. Это была одна из причин, почему работу удалось продолжать;
- Переговоры о продаже всего российского бизнеса прошли в мае в Дубае. Были и другие претенденты на покупку, но имен Говор не назвал;
- Продолжает платить зарплату 51 тысяче сотрудников McDonald’s – это цифра без учета смежных предприятий франчайзинга;
- После заключения сделки Говор встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Тот попросил его сохранить рабочие места. «Хозяйственник с государственным подходом, о людях думает, мы в этом с ним похожи».
О планах и новом названии McDonald's
- К перезапуску готовятся 840 ресторанов, их планируют открыть за два месяца. Открытие первого под новым брендом намечено на 12 июня – это День России. В планах до конца года увеличить сеть до 1000 ресторанов;
- Окончательного названия бренда еще нет. Собянин предлагал название «Москвич», а Говор в ответ предложил «Сибиряк». Все названия со своей фамилии вроде «МакГовор» сразу забраковал: «Вы что, шутите? Макдональд – основатель, да. А кто Говор – металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо»;
- Участвовать в управлении будет та же команда, что руководила сетью и прежде. «То, как команда проявила себя в это непростое время (удержали людей, готовы быстро запустить бизнес), говорит о том, что мы со всем справимся и все преодолеем»;
- Часть менеджеров собиралась уйти, но в итоге осталась. Управлять сетью Говор будет из Новокузнецка. «Можете так и написать: управление российским McDonald’s (бывшим McDonald’s) из Лондона переносится в Новокузнецк».
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