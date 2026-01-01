Александр Говор

Дата рождения
8 июня 1960 г.
Факт
Удостоен ордена Святого Благоверного Даниила Московского II степени
Лента
Материалы
Материалы
Что рассказывает новый владелец McDonald’s в России: сеть вырастет до 1000 ресторанов, управление из Новокузнецка, название еще не выбрали
#Александр Говор
Кто такой Александр Говор – нефтяник из Сибири, который покупает Mcdonald’s по всей России
#McDonaldʼs
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