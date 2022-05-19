Кто такой Александр Говор – нефтяник из Сибири, который покупает Mcdonald’s по всей России
Российский бизнес McDonald’s будет продан в России бизнесмену Александру Говору. Он будет управлять ресторанами под новым брендом.
Что еще известно:
- Согласование сделки завершится в ближайшие недели.
- По договору рабочие места для всех сотрудников будут сохранены на эквивалентных условиях на ближайшие два года.
- Говор будет финансировать и зарплату сотрудников в 45 регионах России, и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
- Один из вариантов нового названия – «Макговор». На слова Говора об этом сослался телеграм-канал Shot. Руководство ресторанами возьмет на себя Алексей Николаюк.
Что известно про Говора:
💰 Говор – владелец ООО «ГиД», которое по состоянию на март 2022 года управляло 25 ресторанами McDonald’s в различных российских городах: Кемерово, Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Бердске, Томске и Новокузнецке. Продолжалось это с 2015 года. Выручка сибирской сети в 2021 году составила около двух миллиардов рублей, а чистый убыток – 12,4 миллиона.
💰 Две другие франчайзи McDonald’s – это «Региональная сеть предприятий питания» («СПП») родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева и ООО «Развитие Рост», принадлежащее холдингу «Росинтер».
💰 Как рассказывал его сын Роман: «У «Макдоналдс» в России была политика не открывать рестораны сети за Уралом. Из-за этого они в чем-то уступили лидирующие позиции в борьбе с Burger King и KFC».
💰 Год рождения Говора – 1960-й. Он служил в погранвойсках, а первоначальный капитал заработал в «Южкузбассугле». Вместе с Юрием Кушнеровым и Георгием Лавриком продал свою долю, заработав примерно $500 млн. Forbes писал, что продажу лично потребовал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после двух подряд аварий на шахте. «Мы достигли большого прогресса в управлении, финансах, юридических вопросах. Но каждое утро мы стояли на стреме: где взорвется, когда взорвется – никто не знает», – слова Кушнерова.
💰 После этого создал собственную компанию «Сибэнергоуголь», специализирующуюся на добыче энергетического угля. Ей управлял сын. «Я сначала присматривал, а сейчас уже отдал Роману, у него хорошо получается», – сказал Говор. Позже продал компанию. Также основывал продуктовый и строительный холдинги, строил комбинат железобетонных изделий.
💰 Сейчас Говор – сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», а также – владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.
💰 В 2009 году замуж выходила его дочь. На свадьбе выступали Алла Пугачева и Boney M, а подарком стала яхта.
💰 В 2013-м региональное деловое издание «Авант-Партнер» составило список рублевых миллиардеров Кузбасса. Говор там оказался близко к топ-три с шестью миллиардами рублей. В 2019-м его сын Роман попал на 78-е место среди богатейших представителей власти по данным Forbes. Он – депутат областного совета, а его годовой доход составил 191 млн руб.
💰 Страсть – ретроавтомобили. Говор к 400-летию Новокузнецка подарил городу музей ретроавтомобилей. Там есть и машины из его личной коллекции. Говор был участником ралли «Пекин-Париж» на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска.
Говор покупал вертолет, чтобы летать на свою виллу на берегу озера в Горном Алтае. Он говорил: «Зачем мне Москва, когда здесь столько красивейших мест? Если надо, я всегда к вам прилечу».