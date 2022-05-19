McDonaldʼs
Александр Говор
#McDonaldʼs #Александр Говор
Поделиться:

Кто такой Александр Говор – нефтяник из Сибири, который покупает Mcdonald’s по всей России

0

Александр Говор справа, Роман Говор – в центре

Соцсети Романа Говора

Российский бизнес McDonald’s будет продан в России бизнесмену Александру Говору. Он будет управлять ресторанами под новым брендом.

Что еще известно:

  • Согласование сделки завершится в ближайшие недели.
  • По договору рабочие места для всех сотрудников будут сохранены на эквивалентных условиях на ближайшие два года.
  • Говор будет финансировать и зарплату сотрудников в 45 регионах России, и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
  • Один из вариантов нового названия – «Макговор». На слова Говора об этом сослался телеграм-канал Shot. Руководство ресторанами возьмет на себя Алексей Николаюк.
Сколько денег McDonald's потерял после остановки работы в России
Читать

Что известно про Говора:

💰 Говор – владелец ООО «ГиД», которое по состоянию на март 2022 года управляло 25 ресторанами McDonald’s в различных российских городах: Кемерово, Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Бердске, Томске и Новокузнецке. Продолжалось это с 2015 года. Выручка сибирской сети в 2021 году составила около двух миллиардов рублей, а чистый убыток – 12,4 миллиона.

💰 Две другие франчайзи McDonald’s – это «Региональная сеть предприятий питания» («СПП») родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева и ООО «Развитие Рост», принадлежащее холдингу «Росинтер».

💰 Как рассказывал его сын Роман: «У «Макдоналдс» в России была политика не открывать рестораны сети за Уралом. Из-за этого они в чем-то уступили лидирующие позиции в борьбе с Burger King и KFC».

💰 Год рождения Говора – 1960-й. Он служил в погранвойсках, а первоначальный капитал заработал в «Южкузбассугле». Вместе с Юрием Кушнеровым и Георгием Лавриком продал свою долю, заработав примерно $500 млн. Forbes писал, что продажу лично потребовал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после двух подряд аварий на шахте. «Мы достигли большого прогресса в управлении, финансах, юридических вопросах. Но каждое утро мы стояли на стреме: где взорвется, когда взорвется – никто не знает», – слова Кушнерова.

Аман Тулеев

Photoagency Interpress / Global Look Press

💰 После этого создал собственную компанию «Сибэнергоуголь», специализирующуюся на добыче энергетического угля. Ей управлял сын. «Я сначала присматривал, а сейчас уже отдал Роману, у него хорошо получается», – сказал Говор. Позже продал компанию. Также основывал продуктовый и строительный холдинги, строил комбинат железобетонных изделий.

💰 Сейчас Говор – сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», а также – владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

💰 В 2009 году замуж выходила его дочь. На свадьбе выступали Алла Пугачева и Boney M, а подарком стала яхта.

💰 В 2013-м региональное деловое издание «Авант-Партнер» составило список рублевых миллиардеров Кузбасса. Говор там оказался близко к топ-три с шестью миллиардами рублей. В 2019-м его сын Роман попал на 78-е место среди богатейших представителей власти по данным Forbes. Он – депутат областного совета, а его годовой доход составил 191 млн руб.

💰 Страсть – ретроавтомобили. Говор к 400-летию Новокузнецка подарил городу музей ретроавтомобилей. Там есть и машины из его личной коллекции. Говор был участником ралли «Пекин-Париж» на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска.

Говор покупал вертолет, чтобы летать на свою виллу на берегу озера в Горном Алтае. Он говорил: «Зачем мне Москва, когда здесь столько красивейших мест? Если надо, я всегда к вам прилечу».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#McDonaldʼs
#Александр Говор