Кто такой Александр Говор – нефтяник из Сибири, который покупает Mcdonald’s по всей России

Что известно про Говора:

💰 Говор – владелец ООО «ГиД», которое по состоянию на март 2022 года управляло 25 ресторанами McDonald’s в различных российских городах: Кемерово, Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Бердске, Томске и Новокузнецке. Продолжалось это с 2015 года. Выручка сибирской сети в 2021 году составила около двух миллиардов рублей, а чистый убыток – 12,4 миллиона.

💰 Две другие франчайзи McDonald’s – это «Региональная сеть предприятий питания» («СПП») родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева и ООО «Развитие Рост», принадлежащее холдингу «Росинтер».

💰 Как рассказывал его сын Роман: «У «Макдоналдс» в России была политика не открывать рестораны сети за Уралом. Из-за этого они в чем-то уступили лидирующие позиции в борьбе с Burger King и KFC».

💰 Год рождения Говора – 1960-й. Он служил в погранвойсках, а первоначальный капитал заработал в «Южкузбассугле». Вместе с Юрием Кушнеровым и Георгием Лавриком продал свою долю, заработав примерно $500 млн. Forbes писал, что продажу лично потребовал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после двух подряд аварий на шахте. «Мы достигли большого прогресса в управлении, финансах, юридических вопросах. Но каждое утро мы стояли на стреме: где взорвется, когда взорвется – никто не знает», – слова Кушнерова.