Как «Москвич» стал первым массовым русским авто и после 20 лет смерти вернется на заводах Renault: его продавали в Европу, на нем разбился Цой
Почему сейчас везде говорят о возрождении «Москвича»
Московский завод «Рено Россия» закрывается по решению французской компании Renault, но в ближайшее время заработает под другим брендом. Сергей Собянин первым рассказал об этом еще 16 мая. В его сообщении есть фраза: «Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».
Технологическим партнером обновленного завода «Москвич» станет КАМАЗ. Минпромторг России будет им всем помогать. Его представитель уже сказал, что ждет от московского правительства подробный план по развитию такого производства. Ожидается, что завод «Москвич» начнет работу с разработки классических автомобилей. В будущем ожидается его переход на электромобили.
Новости касаются автозавода на Волгоградском проспекте, где уже известен и новый директор «Москвича». Им стал Дмитрий Пронин. Это заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Он курировал таксомоторные перевозки, занимался коммуникациями, имеет знак «Почетный работник транспорта России».
Autonews.ru утверждает, что новое предприятие получит название МАЗ «Москвич». Renault не имеет опции обратного выкупа московского предприятия. Эта опция остается у компании только для возвращения в совместный капитал «Автоваза». Воспользоваться можно в течение шести лет. От всех российских активов компания избавилась за символическую стоимость.
Что надо знать о бренде и заводе «Москвич» – это одно из главных предприятий автомобильной промышленности СССР
• Легендарный завод начал работу в 1930 году, назывался КИМ и выпускал машины Ford. Только в 1945-м он переквалифицировался на легковые автомобили. Название «Москвич» появилось у завода в 1993-м, но автомобильные марки под этим брендом выпускались уже тогда. Еще завод известен под аббревиатурой АЗЛК («Автомобильный завод Ленинского комсомола»).
• «Москвич-400» представлял собой почти точную копию автомобиля Opel Kadett K38. В СССР он считается первым легким массовым автомобилем для личного использования. Его производство началось в 1947 году и завершилось к 1954-му. «Москвич-400» разгонялся до 90 километров в час. Советский актер Павел Кадочников одним из первых людей в СССР получил «Москвич-400» и ездил на нем без прав.
• Различные модели «Москвича» попадали в культовые советские фильмы. Известный момент – появление модели «Москвич-400» в фильме «Москва слезам не верит». В «Бриллиантовой руке» был автомобиль «Москвич-408» – из него выпадал Юрий Никулин. В 1973 году вышел фильм «Гонщики»: там вообще показана гоночная модель «Москвич-412».
• В 1990 году разбился Виктор Цой. Это случилось в автокатастрофе, когда Цой был за рулем автомобиля «Москвич-2141». Для Цоя такой «Москвич» стал первым автомобилем. В те годы модель считалась одной из самых престижных в СССР. Цой купил «Москвич» через продюсера Юрия Айзеншписа. Иосиф Пригожин говорил, что за него отдали 33 тысячи рублей.
• На внешний вид моделей «Москвич-2140» и «Москвич-2141» повлиял Игорь Зайцев. До 1987 года он был главным дизайнером автомобильного завода имени Ленинского Комсомола. Позже он рассказывал о спорах с начальством из-за внешнего вида «Москвичей». Экспериментальным моделям в годы работы Зайцева присваивались имена: «Этот прототип мы назвали «Максимкой».
• «Москвичи» всегда входили в число самых продаваемых автомобилей внутри страны. Параллельно отлаживался и их экспорт в различные страны. Даже Великобритания закупала «Москвичи». Перед закупками британцы показывали их на автомобильной выставке в Лондоне. В Европу лучше уходил «Москвич-408»: перед отправкой он специально получал модификации и менял название.
• В СССР выпускалось много необычных моделей «Москвичей». Была даже пятидверная модель, которая могла перевозить полтонны груза. Музей транспорта Москвы в 2022 году создал выставку, где представлены в том числе и различные «Москвичи». Они не появлялись с 2001 года. Завод после этого выпускал только отдельные детали, а потом помещения занял Renault.
• Производство новых «Москвичей» планируется уже на 2022 год. Пока известны только примерные модели автомобилей для производства. Предполагается, что завод будет специализироваться на выпуске машин для таксопарков и каршеринга. Уже сформирована специальная рабочая группа, которая изучает технические возможности завода.
Возрождение «Москвича» постоянно срывалось, хотя планы были и раньше
Автомобили «Москвич» многие критикуют даже в момент, когда их новый выпуск еще не отлажен. У первых моделей возникали проблемы с подачей тепла, поэтому люди замерзали даже внутри. Еще одним ключевым недостатком считалось отсутствие шумоизоляции. Отдельные проблемы до сих пор обсуждаются по модели «Москвич-2140». Например, тесный салон.
Плотные разговоры о возрождении «Москвича» начались в 2009 году. Тогда Минпромторг анализировал ситуацию на рынке и рассказывал, что подобным брендам легче зарабатывать популярность. Прогноз не оправдался: в 2010 году предприятие «Москвич» оказалось окончательно ликвидировано через завершение процедуры банкротства.
Дальше над возобновлением производства «Москвичей» думала Renault. Это происходило уже в 2015-м. Тогда компания подала в Роспатент заявки на товарные знаки «Москвич» (их восемь разных). Похожие разговоры через два года пошли и со стороны Volkswagen. Якобы права на этот бренд выкупил именно он. Позже и с этой стороны возрождение «Москвича» сорвалось.
За 20 лет с момента прекращения выпуска автомобилей на заводе «Москвич» они стали раритетными. В феврале 2022 года владелец «Москвича» 1954 года выпуска продавал его в Омске за 1,7 миллиона рублей. Цены на другие ретро-модели постоянно росли (доходили и до 8 миллионов), а некоторые люди покупали их для специальной модернизации в домашних условиях.