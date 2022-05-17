Как «Москвич» стал первым массовым русским авто и после 20 лет смерти вернется на заводах Renault: его продавали в Европу, на нем разбился Цой

Почему сейчас везде говорят о возрождении «Москвича»

Московский завод «Рено Россия» закрывается по решению французской компании Renault, но в ближайшее время заработает под другим брендом. Сергей Собянин первым рассказал об этом еще 16 мая. В его сообщении есть фраза: «Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Технологическим партнером обновленного завода «Москвич» станет КАМАЗ. Минпромторг России будет им всем помогать. Его представитель уже сказал, что ждет от московского правительства подробный план по развитию такого производства. Ожидается, что завод «Москвич» начнет работу с разработки классических автомобилей. В будущем ожидается его переход на электромобили.

Новости касаются автозавода на Волгоградском проспекте, где уже известен и новый директор «Москвича». Им стал Дмитрий Пронин. Это заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Он курировал таксомоторные перевозки, занимался коммуникациями, имеет знак «Почетный работник транспорта России».