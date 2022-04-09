Вернется ли Volkswagen в Россию в 2022 году: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
3 марта 2022 года «Фольксваген» официально приостановил работу в России. «Ведомости» публиковали подробности из заявления: остановлено производство автомобилей, работники получат пособия по неполной занятости. Чуть раньше концерн «Фольксваген груп Рус» приостановил отгрузку тех автомобилей, которые уже находились в России.
Что известно о возможном возвращении «Фольксвагена» в Россию в 2022 году
С того времени появлялись различные новости по ситуации с перспективами «Фольксвагена». Главный инсайд опубликовали «Ведомости». Их информация: заводы будут стоять до лета, а сотрудникам вообще обещали простой до 12 мая. Ожидается, что компания возобновит работу в июне-июле 2022 года. Все это подтвердили несколько источников «Ведомостей».
Надо понимать, что формально «Фольксваген» вообще не уходил с российского рынка. Приостановка работы еще не означает окончательный уход. На это обращал внимание Игорь Моржаретто – автомобильный обозреватель радиостанции «Вести ФМ». Его слова: «Формально никто не уходил. Я не могу сказать, что «Фольксваген» ушел».
«Фольксваген» поступает по принципу многих других компаний, которые временно приостановили работу в стране. Forbes еще в середине марта подсчитывал, что в уходящих с российского рынка компаниях работают около 200 тысяч человек. Там же указана информация по «Фольксвагену»: на его площадках в Нижнем Новгороде и Калуге работают 5600 человек.
Эксперты прямо сейчас предупреждают, что нужно просто подождать возвращения всех подобных компаний. Если бы они действительно хотели уйти с российского рынка, то уже сделали бы это. Проблемы у «Фольксвагена» сейчас возникают и в Европе. Из-за нехватки электрокабелей в середине марта временно останавливались европейские заводы.
Можно ли купить различные модели «Фольксвагена» в России в 2022 году
Сайт Autonews.ru выпустил масштабное расследование по ценам. Там указано, что автомобили в России подорожали на 30-40% в первые месяцы 2022 года. У «Авто.ру» было другое исследование – по динамике подорожания новых автомобилей. В графике указаны VW Polo (+48,1%) и VW Tiguan (+101,1%). Там указано, что «Фольксваген Тигуан» стоит 5,7 миллиона рублей.
Так точно происходит не во всех точках продаж. На сайте официального дилера «Фольксваген» в Санкт-Петербурге указано, что в наличие находится множество различных моделей. Там же есть и «Фольксваген Тигуан» 2022 года выпуска. Стоимость варьируется от 3,2 до 4,5 миллиона рублей. В том же месте можно посмотреть модели «Фольксваген Поло» и другие автомобили.
На Autonews.ru был комментарий представителя дилерского центра «Фольксвагена». Он предупредил, что цены могут вырасти. Материал вышел 5 апреля 2022 года. Цитата оттуда: «Автомобили пока в наличии есть. Однако в сложившейся ситуации я бы рекомендовал поторопиться». Autonews.ru подтверждает, что пока цены на «Фольксваген» почти не изменились.
Продажи новых автомобилей в России в марте 2022 года резко сократились. Это указано в данных от Ассоциации европейского бизнеса. Общее сокращение составило 63%, конкретно у «Фольксвагена» – 74%. В ближайшее время «Фольксваген» планирует еще и изменение вектора развития. В дальнейшем компания сосредоточится на продаже премиальных моделей.