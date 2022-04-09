Вернется ли Volkswagen в Россию в 2022 году: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить

Что известно о возможном возвращении «Фольксвагена» в Россию в 2022 году

С того времени появлялись различные новости по ситуации с перспективами «Фольксвагена». Главный инсайд опубликовали «Ведомости». Их информация: заводы будут стоять до лета, а сотрудникам вообще обещали простой до 12 мая. Ожидается, что компания возобновит работу в июне-июле 2022 года. Все это подтвердили несколько источников «Ведомостей».

Надо понимать, что формально «Фольксваген» вообще не уходил с российского рынка. Приостановка работы еще не означает окончательный уход. На это обращал внимание Игорь Моржаретто – автомобильный обозреватель радиостанции «Вести ФМ». Его слова: «Формально никто не уходил. Я не могу сказать, что «Фольксваген» ушел».

«Фольксваген» поступает по принципу многих других компаний, которые временно приостановили работу в стране. Forbes еще в середине марта подсчитывал, что в уходящих с российского рынка компаниях работают около 200 тысяч человек. Там же указана информация по «Фольксвагену»: на его площадках в Нижнем Новгороде и Калуге работают 5600 человек.