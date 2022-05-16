Разбираем новости про McDonald's: так он остается под новым названием или продает рестораны и уходит?
Что именно говорят источники новостей
McDonald's снова бурлит во всех новостях. РИА процитировало официальное сообщение пресс-службы McDonald's. Что по нему известно:
- После более чем 30 лет работы в России McDonald's выходит с российского рынка.
- McDonald's запустил процесс продажи российского бизнеса местной компании.
- Новые владельцы ресторанов McDonald's после продажи не получат право на использование названия, логотипа, брендов и меню.
- Товарные знаки McDonald's будут сохранены в России.
- Ожидается, что после ухода из России компания отразит в отчетности расходы в $1,2–1,4 млрд.
РБК добавляет такое: активы McDonald’s действительно продаются, рабочие места сохраняются, будет новый бренд, а открытие планируется уже в июне.
Что все это значит
McDonald's продаст права на рестораны и всю логистику бизнеса. Новый владелец откроет в этих ресторанах адаптированный вариант «Макдональдса»: будет похожее меню (скорее всего, те же самые блюда, но под новым названием), похожий логотип и похожее название (например, условный «Макдак»).
При этом новый владелец почти наверняка сохранит набор продуктов и прежний вкус всех позиций меню, потому что технологии производства «Макдональдса» в России опирались на российских поставщиков. Так сейчас устроена работа около 20% ресторанов «Макдональдса», которые принадлежат не самой компании, а действуют по франшизе: они работали даже после закрытия основных ресторанов и готовят такие же блюда и позиции меню (подробнее здесь).
McDonald's закрыл 850 ресторанов по всей России в середине марта. Тогда это закрытие позиционировалось как временное, а 62 тысячи сотрудников продолжили получать зарплату. Позже McDonald's опубликовала отчет за первый квартал 2022 года: там зафиксированы убытки в размере $127 миллионов из-за приостановки работы в России и Украине.
Продажа активов McDonald's часть тенденции: иностранные компании продают российскую часть бизнеса местным владельцам
Кто еще продает бизнес в России:
- Пивоваренные компании Carlsberg и Heineken объявили о будущей продаже в конце марта.
- Финский производитель Paulig уже продал бизнес в России частному инвестору из Индии.
- Финская производитель хлебобулочных изделий Fazer уже продал российские активы.
- Финский производитель и поставщик упаковочных материалов и деревянных конструкций Stora Enso продал три завода в России.
- Финский производитель молочных продуктов Valio продал бизнес группе компаний «Велком».
- Финский производитель продуктов питания Raisio продал бизнес компании «Копэкер Агро».
- С активами в России рассталась Renault.
- Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing.
- «Лукойл» выкупит заправки Shell.
- Табачная компания Imperial Brands передала российский бизнес местным инвесторам.