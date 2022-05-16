Разбираем новости про McDonald's: так он остается под новым названием или продает рестораны и уходит?

Что все это значит

McDonald's продаст права на рестораны и всю логистику бизнеса. Новый владелец откроет в этих ресторанах адаптированный вариант «Макдональдса»: будет похожее меню (скорее всего, те же самые блюда, но под новым названием), похожий логотип и похожее название (например, условный «Макдак»).

При этом новый владелец почти наверняка сохранит набор продуктов и прежний вкус всех позиций меню, потому что технологии производства «Макдональдса» в России опирались на российских поставщиков. Так сейчас устроена работа около 20% ресторанов «Макдональдса», которые принадлежат не самой компании, а действуют по франшизе: они работали даже после закрытия основных ресторанов и готовят такие же блюда и позиции меню (подробнее здесь).

McDonald's закрыл 850 ресторанов по всей России в середине марта. Тогда это закрытие позиционировалось как временное, а 62 тысячи сотрудников продолжили получать зарплату. Позже McDonald's опубликовала отчет за первый квартал 2022 года: там зафиксированы убытки в размере $127 миллионов из-за приостановки работы в России и Украине.